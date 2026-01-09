Rete studenti medi: Scale mobili e bus, cosa succede alla mobilità di Potenza?

“Nelle ultime settimane la città di Potenza si trova fortemente colpita sul piano della mobilità in seguito alla chiusura della scala mobile “impianto primo” Viale Marconi – piazza XVIII Agosto avvenuta il 31 Dicembre 2025. La soppressione completa del servizio delle scala mobile in questione, avviene data la mancanza dei fondi necessari (di cui il Comune di Potenza non dispone) per la manutenzione obbligatoria dell’impianto dopo 30 anni dall’apertura. Questi soldi dovevano arrivare dalla Regione, ma nulla purtroppo è stato fatto.” E’ quanto si chiede la Rete degli Studenti Medi Basilicata con una nota in cui, la Segretaria Teresa D’Onofrio, dichiara: “Ci troviamo davanti all’ennesimo caso di vera e propria incuria da parte della Regione nei confronti dei disagi che tali sconvolgimenti sul piano della mobilità portano alla vita di ogni cittadino di Potenza e di tutta la Regione. La minaccia di chiusura era già stata segnalata anni fa dalla CGIL, ma nonostante l’Amministrazione Comunale fosse riuscita ad ottenere un anno di proroga del termine ultimo, le richieste sono rimaste inascoltate fin quando la chiusura è avvenuta. La soluzione, ci auguriamo provvisoria, messa in campo dall’Amministrazione comunale per far fronte alla noncuranza più totale della Regione Basilicata, è stata quella di attivare un servizio di navetta urbana che colleghi i punti strategici toccati dal solito percorso della scala mobile. Questo ha però portato all’annullamento di varie linee di trasporto pubblico, nello specifico riferito alle tratte urbane e rurali di autobus in andata e ritorno, utilizzate anche quotidianamente per il trasporto scolastico, ancora una volta dovuta all’assenza dei fondi destinati. Bisogna valutare attentamente gli effetti di queste cancellazioni sulla mobilità cittadina, soprattutto su quella scolastica dei tanti studenti della città di Potenza. Non solo per il percorso andata/ritorno scolastico, ma anche per gli spostamenti pomeridiani da zone periferiche verso la città, rischiando di isolare ancora di più fasce di popolazione giovanile di questa città”. Continua Loris Curcio, membro dell’esecutivo della Rete degli Studenti Medi Basilicata: “La nostra intenzione è quella di raccogliere le testimonianze e le problematiche riscontrate dagli studenti della città negli ultimi giorni, nei loro spostamenti scolastici e non, riuscendo così ad ottenere un quadro generale di denuncia della situazione, specchio di una continua mancanza di impegno concreto da parte di chi ci governa. Il nostro obiettivo è quello di lottare per la costruzione di una regione diversa, e per farlo vogliamo partire proprio con il raccogliere le testimonianze spontanee di chi vive le realtà giovanili della nostra città e soffre le continue negligenze della Regione. In conclusione, lo scopo è quello di costruire spazi di dialogo con le istituzioni, con l’aiuto e l’attenzione dell’attuale Amministrazione Comunale, per ribaltare insieme le dinamiche di “immobilismo” e di non curanza che le nostre Istituzioni Regionali ci riservano, coinvolgendo ogni cittadino, studente e ragazzo della città di Potenza. Pertanto, alleghiamo qui il link con la casella aperta alle segnalazioni dei disagi dovuti a questi cambiamenti riguardanti la mobilità della città di Potenza: https://docs.google.com/forms/ d/ 19Nu6fembRyu42Aqt66UzcSOxjUh18 O5l6YCRjXLWB3s/viewform

