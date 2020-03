Anche la Chiesa di Basilicata fa la sua parte per contenere la diffusione e le eventuali conseguenze da contagio da corona virus, con una alcune ‘necessarie’ disposizioni, improntate a un grande senso di responsabilità. La nota dell’arcivescovo della diocesi di Matera- Irsina,mons. Pino Caiazzo, è precisa e circostanziato e con un invito alla preghiera e a tenere accesa la fiamma della fede e della speranza. I momenti bui passeranno, ma occorre l’impegno di tutti.E del resto siamo in Quaresima. Un motivo in più per i Cristiani a farlo.

Alla Chiesa di Dio che è in Matera – Irsina

Carissimi,

in comunione con tutti i Vescovi della Regione Ecclesiastica della Basilicata, accogliendo l’ultimo decreto del Governo emanato domenica 8 marzo (articolo 2 – lettera v)

STABILISCO

· che vengano sospese le celebrazioni liturgiche e ogni altra funzione o evento religioso – e quindi anche la celebrazione pubblica della S. Messa, comprese le esequie – da oggi fino a nuove indicazioni (attualmente il decreto è in vigore fino al 3 aprile).

· Per queste ultime, alla presenza unicamente dei familiari più stretti, sono consentiti i riti di benedizione della salma nelle cappelle a ciò adibite (al cimitero o presso l’obitorio) o nella casa del defunto, ASSOLUTAMENTE SEMPRE rispettando le condizioni richieste. La Santa Messa di suffragio sarà celebrata al termine delle disposizioni in vigore.

· Non si celebri il rito nelle Chiese parrocchiali, in quanto non si potrebbe evitare il concorso di più persone.

· Chiedo che le Chiese rimangano aperte per la preghiera personale.

· Si garantiscano i sacramenti della Riconciliazione e dell’Unzione degli Infermi rispettando le dovute precauzioni.

Pertanto da domenica pomeriggio 8 marzo ogni celebrazione pubblica viene sospesa e al contempo ogni obbligo di assolvere al precetto festivo.

Raccomando la preghiera personale, avvalendovi dei mezzi di comunicazione sociali (Radio e Televisione) per le celebrazioni feriali e festive.

Vi propongo il testo di una preghiera che affido a ciascuno di voi. Potete recitarla accendendo la candela che avete ricevuto il giorno della Candelora o un cero simbolo della nostra fede.

Possa questa misteriosa prova, a cui il nostro popolo è sottoposto, aiutarci a riscoprire

maggiormente il valore della preghiera e il rapporto personale con il Signore, che rimane la fonte della nostra Speranza e che ci libera da ogni angoscia e smarrimento.

Invochiamo la Madonna e i nostri Santi perché ci custodiscano dal male e ci proteggano, sostenendo la nostra fede.

Infine, chiedo che si abbia particolare attenzione per i nostri anziani e ammalati, non lasciandoli mai soli!

Uniti nella preghiera comune.

✠Antonio Giuseppe Caiazzo

Arcivescovo di Matera Irsina

Il Cancelliere Arcivescovile

Don Vittorio Martinelli