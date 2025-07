Restituire all’Associazione Fede e Tradizione la cupola del Carro “strazzata” il 2 luglio

L’ Associazione Fede e Tradizione, con una nota comunica che “nella serata di ieri 2 luglio, durante il tradizionale assalto del carro dedicato alla Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, con i suoi associati ha “strazzato” la cupola (come in fotografia).”

Il presidente Marco Rubino in proposita però dichiara che “Abbiamo lasciato il manufatto nel giardino di un attività commerciale, in accordo col titolare” ma, nonostante “Lo spazio era debitamente recitanto e privato. Questa mattina, con grande gioia, ci siamo recati sul posto per recuperare il nostro “pezzo del carro”, preso con molta fatica e devozione ma purtroppo non c’era.” Insomma, qualcuno avrà pensato di fare il furbo e appropriarsene. Pertanto, sempre Rubino conclude “Chiediamo a tutti i materani, persone serie, di aiutarci a ritrovarlo., chiamando a questo numero di Cellulare 3497567665″.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.