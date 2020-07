Anche i dati forniti oggi per la Basilicata sull’esito dei tamponi esaminati ieri non fa subire variazioni alla situazione: nessun nuovo contagio e nessun guarito. Rimangono 3 i casi di contagio in corso di trattamento.

Dall’Oms giunge l’ammonimento che “Senza le precauzioni necessarie, la trasmissione della malattia continuerà”, parola del direttore esecutivo Micheal Ryan che ha detto: “Se la gente continua a frequentare luoghi affollati senza prendere le precauzioni necessarie, la trasmissione della malattia continuerà. Non posso che ribadirlo: i Paesi che hanno messo in campo un’architettura di vigilanza durante il lockdown stanno ottenendo un relativo successo nella soppressione del virus“. Ha anche aggiunto che “credere che magicamente avremo il vaccino perfetto cui tutti avranno accesso non è realistico”.

Insomma, nessun dorma sugli allori. Ma ecco a seguire il comunicato della task force regionale della Basilicata odierno in cui “comunica che nella giornata di ieri, 13 luglio, sono stati processati 288 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 3.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 42.851 tamponi, di cui 42.427 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 15 luglio, alle 12,00.”