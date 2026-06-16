Residenze artistiche Matera 2026: al via la co-progettazione. 

Saranno presentati alle stampa il prossimo 23 giugno, i dieci progetti selezionati relativi al bando per gli artisti.

La fase di co-progettazione dedicata alle dieci organizzazioni culturali locali selezionate nell’ambito del programma di residenze artistiche “Terre Immerse – Euromediterranean Creative Communities“, promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 nel contesto di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 si è aperta lo scorso 11 giugno, negli spazi della Fondazione Le Monacelle a Matera.

Il programma si articola in due fasi: una prima call ha selezionato le dieci organizzazioni culturali lucane che ospiteranno le residenze e ne hanno proposto il concept artistico; una seconda call, rivolta agli artisti euromediterranei, in costruzione. Le giornate di coprogettazione sono finalizzate infatti a lavorare insieme alle organizzazioni per affinare i dettagli dei progetti presentati e definire collettivamente criteri e contenuti del bando con cui saranno scelti gli artisti che verranno in residenza a Matera.

Le organizzazioni selezionate – ASD Oltredanza, Associazione Gommalacca Teatro, Associazione Osmosis, Centro Mediterraneo delle Arti, Consorzio Materahub, Edinea, Fondazione Southeritage, Momart, Ombre Meridiane e Strane Nuvole – sono realtà lucane attive in ambiti che spaziano dalle arti performative alla fotografia, dalla musica al design, dall’arte digitale all’artigianato. Tra settembre e novembre 2026 produrranno opere originali a Matera, dove pratiche artistiche contemporanee e patrimonio materiale e immateriale della città incontreranno le comunità locali e gli artisti euromediterranei invitati in residenza. Gli esiti delle residenze saranno fruibili oltre il 2026, come contributo duraturo all’offerta culturale e turistica della città.

Il 23 giugno alle ore 11, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dieci progetti di residenza selezionati e del bando rivolto agli artisti euromediterranei che verranno in residenza a Matera nel corso del 2026.

Il programma è realizzato nell’ambito del progetto “Residenze artistiche e promozione turistica della città di Matera”, finanziato dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) 2025 e cofinanziato dal PO FESR Basilicata 2014-2020, con il sostegno del Ministero del Turismo.

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