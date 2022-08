Report d’agosto. Con ”Le bufale da macello”

Ce ne stiamo occupando periodicamente e continuamo a restare perplessi sul come finora, in Campania sopratutto e al Ministero della Salute, nessuno o quasi si sia messo ” la mano sulla coscienza” per evitare lo stillicidio di fallimenti e di macellazioni ”senza remissione di peccati” (come ripete un antico detto popolare’) sulla macellazione di bufale per una ”brucellosi ” (confusa anche con la tubercolosi) non sempre accertata. E questo fa ”imbufalire” i produttori, come ha ribadito il servizio di Report ‘Le bufale da macello” di Bernardo Iovene,trasmesso nel maggio scorso e riproposto il 1 agosto. Vi invitiamo a rivederlo su Raiplay, dopo il nulla di fatto di questi giorni. Nessun incontro con la Regione, nessuna decisione, nonostante le proteste, le petizioni, i bufalatour, le conferenze stampa e il coinvolgimento dei sindaci.



Una vertenza che colpisce una intera economia e la mozzarella di bufala, come ha ricordato il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che è la seconda Dop italiana dopo il Parmigiano Reggiano che tiene alto il nome dei prodotti italiani nel mondo. Restano le proteste, le perplessità, le contraddizioni e i dati, venuti fuori dopo l’intervento delle Autorità giudiziaria, su conti che non quadrano e arricchiscono gli industriali di trasformazione delle carni macellati.Ranucci si è rammaricato sui rifiuti a rilasciare interviste del presidente della giunta regionale De Luca e dell’imprenditore Cremonini. Ha parlato carte e contraddizioni alla mano Gianni Fabbris, a nome del coordinamento bufalino del Casertano . La protesta non va in vacanza, E la rabbia di allevatori, disperati per i sacrifici di una vita persi, ne sono una conferma.