Nell’ambito del programma “Ambiente Basilicata” sostenuto dal Dipartimento regionale all’Ambiente, la Regione Basilicata e l’Apt sono presenti -oggi e domani- alla fiera del cicloturismo che si tiene a Milano, alla Fabbrica del Vapore.

Tanti i visitatori presenti allo stand lucano per ricevere informazioni sugli itinerari per le due ruote. A visitare lo stand anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha colto l’occasione per uno scambio di idee con il direttore generale Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, sulle prossime attività di promozione territoriale.

Nel corso di un talk rivolto agli operatori turistici del settore, Nicoletti ha presentato le ricche potenzialità del territorio lucano e i tanti itinerari dedicati agli amanti delle due ruote, nonchè l’App “Basilicata Free to move”.

“Il territorio lucano – ha detto – offre itinerari adatti a tutte le tipologie di bikers e a tutti i gusti dei viaggiatori su due ruote. Tra bellezze naturali e tradizioni millenarie la Basilicata risponde ad ogni esigenza, anche a quella di chi vuole intraprendere un viaggio lungo strade secondarie, che guidano verso paesaggi sempre nuovi e inediti. Una fitta rete di itinerari, adatti agli appassionati di cicloturismo di ogni livello, consente di toccare le località di maggiore interesse della regione e quelle meno note. Lungo percorsi poco frequentati dalle auto, si schiudono agli occhi del cicloturista borghi e paesini, dalla costa alle colline e alle vette dell’Appennino lucano.

Per facilitare la scelta degli itinerari abbiamo realizzato una App, “Basilicata Free to Move”, con 1729 km lungo 21 itinerari che attraversano borghi, paesaggi e punti di interesse turistico; informa su bike hotel e ristoranti individuati attraverso avvisi pubblici dell’APT, contiene informazioni su attività all’aria aperta e altri servizi come bike shop e officine.

Grazie ai servizi implementati, consente di orientarsi con facilità lungo i percorsi in bicicletta presenti nel territorio. La mappa interattiva permette di visualizzare la propria posizione sul percorso tramite il GPS del dispositivo, anche senza connessione internet: si può effettuare il download delle mappe evitando così il consumo di traffico dati. In caso di distrazione, una notifica avvisa se ci si allontana dal percorso ed è possibile segnalare eventuali problemi sugli itinerari comunicando automaticamente la posizione GPS. Le strutture di accoglienza, i servizi e i punti d’interesse lungo i percorsi sono localizzati sulla mappa, è possibile contattarli direttamente e raggiungerli con la funzione “GoTo”, tramite il navigatore dello smartphone.”

“Itinerari suggestivi e completamente immersi in una natura incontaminata – ha aggiunto Nicoletti – come la ciclovia Da Matera alle Dolomiti Lucane che si è aggiudicata la menzione speciale di Legambiente agli Italian Green Road Award 2021, l’Oscar Italiano del cicloturismo. Dalla Città dei Sassi patrimonio UNESCO e Capitale europea della cultura 2019, si attraversa il parco della Murgia Materana e, costeggiando lo straordinario ecosistema dell’oasi WWF di San Giuliano, si raggiungono le Piccole Dolomiti Lucane, attraverso il parco di Gallipoli Cognato. Un totale di 114 chilometri fatto di riserve naturali e di borghi arroccati sulle colline m, in un percorso prevalentemente asfaltato, segnalato e attrezzato con bicigrill, fontane, assistenza e possibilità di ristorazione e ospitalità nei comuni attraversati”.

L’app è disponibile negli store per Android e per Ios, è multilingue ed è aggiornabile.

E per gli appassionati della bicicletta l’Apt mette a disposizione anche una guida cartacea, “Cicloturismo in Basilicata”, giunta alla terza edizione e scaricabile gratuitamente dal sito www.basilicataturistica.it.