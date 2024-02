Reggae con Bobo Sind ,i Crimeless e Zio Ludovico Pro Biblioteca

Un assaggio serale con la musica reggae, che ci mette l’anima per denunciare e danzare con un sottofondo di firme e richieste di salvaguardia e di rilancio, della Biblioteca ”Tommaso Stigliani” che ancora non hanno avuto risposte. Finora solo annunci…ma di concreto nulla. Nel frattempo sabato sera, 17 febbraio, sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata, trasformata in una dance hall, si sono esibiti ”brevemente” Salvatore Locuratolo, conosciuto con il nome d’arte di Bobo Sind, e innamorato di Matera- tanto da dedicarle una canzone Come te Matera- e i giovani musicisti della Crimeless. I ” Senza crimine” sono davvero bravi e ce la mettono davvero tutti. Hanno scritto dei testi e auspichiamo che possano tenere un concerto di durata maggiore con Papa ”Bobo Sind”, pioniere del reggae materano nel solco tracciato da Bob Marley e Peter Tosh.

E il sostegno al presidio della biblioteca ( per informazioni visionate la pagina social presidiomaterano biblioteca stigliani ) sta ricevendo varie adesioni, come quella del creativo Zio Ludovico che, nella mattinata di domenica 18 febbraio, ha coinvolto il pubblico di piazza Vittorio Veneto con il gioco ” La Torre della Cultura”, in tema con le funzioni della Biblioteca.Domani pomeriggio Emanuele Cristallo, noto come ”zio Ludovico” proporrà i giochi da tavolo durante i laboratori di ”AVVicendaMenti”. Per saperne di più partecipate e, naturalmente, firmate la petizione on line su change. org o al banchetto del presidio. Siamo complessivamente a quota 33.000….In salute.



17 gennaio 2024

La Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera, una delle più importanti del Meridione, è a rischio chiusura. Attualmente conta circa 400.000 volumi, numerose testate di periodici, 30.000 libri rari e di pregio dal sec. XVII al XIX, 950 cinquecentine, 95 incunaboli, 100 manoscritti e 40 pergamene.

La chiusura di una biblioteca – piccola o grande che sia – rappresenta un vulnus insanabile per la comunità, in grado di provocare lacerazioni profonde nel tessuto sociale. Le biblioteche sono beni imprescindibili, patrimonio inestimabile, sono infrastrutture sociali, presidi di welfare culturale e di equità sociale, camere di compensazione per ridurre le disuguaglianze, fonti a cui attingere per accrescere le conoscenze, luoghi d’incontro e di cittadinanza attiva, presidi di prossimità in grado di incidere sul benessere e la qualità della vita di ogni cittadino.

Invitiamo tutti voi a firmare la petizione per scongiurare la chiusura della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera. Grazie.