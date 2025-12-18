Regalo di Natale: Il centro destra in Basilicata ripristina i vitalizi, contrarie le opposizioni!

La maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale della Basilicata ha approvato un emendamento al Collegato finanziario alla Legge di stabilità che interviene sul sistema di previdenza dei consiglieri, presentandolo come “un doveroso adeguamento alle regole nazionali: per un sistema più giusto e moderno, senza favoritismi e senza privilegi“. Invece, si tratterebbe di “Un emendamento infilato di nascosto, come un regalo di Natale alla politica” che “ripristina i vitalizi” secondo l’accusa sferzante delle opposizioni, compattamente contrarie. Pubblichiamo a seguire i comunicati pervenutici.

“Quello che è accaduto oggi in Consiglio regionale è uno schiaffo alla Basilicata reale. Con il collegato alla legge di stabilità, la maggioranza di centrodestra sceglie di fare Robin Hood al contrario. Toglie ai poveri per dare ai ricchi. Mentre famiglie, lavoratori e giovani fanno i conti con crisi occupazionali, precarietà e povertà crescente, il Consiglio regionale decide di occuparsi dei vitalizi, ripristinandoli con un emendamento infilato di nascosto, come un regalo di Natale alla politica”. È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, intervenuto nella seduta consiliare odierna durante la quale il Consiglio ha approvato una serie di norme tra cui quella con cui vengono ripristinati i vitalizi per i consiglieri regionali. “È una scelta – sottolinea Chiorazzo – politicamente indegna e moralmente inaccettabile. Si colpiscono risorse che erano state vincolate per finalità sociali, per il contrasto alla povertà, per il welfare, per la scuola e la salute, e le si dirottano per garantire privilegi a chi ha già avuto ruoli e incarichi. Questo non è senso delle istituzioni. È l’esatto contrario”. “Colpisce ancora di più – prosegue Chiorazzo – il confronto con quanto avvenuto in altre Regioni. Dove il tema del ripristino dei vitalizi è stato affrontato, lo si è fatto presentando una proposta di legge autonoma, assumendosi la responsabilità politica di discuterla apertamente in Commissione e in Aula, sotto lo sguardo dei cittadini. Qui, invece, si preferisce nascondersi dietro emendamenti last minute, infilati nel collegato alla legge di stabilità, nel tentativo di eludere il confronto pubblico e ridurre al minimo la visibilità di una scelta impopolare. Il metodo è grave quanto il merito. Un blitz consumato in Aula, senza confronto, senza coraggio, evitando una discussione pubblica che avrebbe messo la maggioranza davanti ai lucani. È il segno di una politica che ha perso il contatto con la realtà e che non avverte più il peso delle proprie decisioni”. “In una regione – continua Chiorazzo – attraversata da vertenze industriali, da migliaia di lavoratori a rischio, da giovani costretti ad andare via, la priorità del governo Bardi diventa garantire vitalizi. Altro che rigore. Altro che etica ed estetica pubblica, una bandiera prima tanto sventolata e oggi completamente ammainata dal Presidente Bardi. Qui si sceglie consapevolmente di aumentare la distanza tra istituzioni e cittadini. Per quanto ci riguarda, non saremo mai complici di questo scempio. Il nostro no è netto, politico e senza ambiguità”. “A questo punto – conclude Chiorazzo – al Presidente Bardi resta una responsabilità politica chiara. Non abbandonare una nave ormai senza guida, ma risalire a bordo, assumersi fino in fondo il peso delle scelte compiute e rispondere ai lucani di una rotta che, giorno dopo giorno, appare sempre più lontana dai bisogni reali della Basilicata”.

“Abbiamo scelto di uscire dall’ipocrisia e di guardare questo provvedimento con gli occhi più semplici e più onesti: quelli di chi non ha bisogno di tecnicismi per capire quando qualcosa non è giusto. Come nella fiaba del re nudo, anche oggi c’è chi finge di vedere un tessuto pregiato fatto di regole, coefficienti e montanti contributivi. Noi, invece, diciamo ciò che è evidente: la politica regionale, in questo passaggio, si è messa a nudo.” E’ quanto scrivono Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle Basilicata) in una nota che così prosegue “L’emendamento al DDL n. 50/2025 che introduce il sistema contributivo per consiglieri, assessori e presidenti viene presentato come misura “a invarianza di spesa”. Ma basta fermarsi un attimo, con onestà, per capire che non è così. Un terzo dei contributi è a carico degli eletti, due terzi a carico della Regione. E la Regione non ha risorse proprie: sono soldi pubblici, soldi della comunità, che oggi o domani graveranno comunque sui cittadini lucani, anche se iscritti a bilancio dal 2027. Non vogliamo cedere al populismo né alla demagogia. Non diremo mai che la politica non ha costi. Sappiamo bene che l’attività politica comporta spese, responsabilità, rinunce. Ma sappiamo anche che la classe dirigente regionale percepisce un’indennità che consente di sostenere quei costi, un’indennità nettamente superiore al salario medio di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno tengono in piedi questa regione. Il punto non è solo il principio astratto del contributivo. Il punto è il tempo, il contesto e il messaggio. Questo emendamento viene introdotto a ridosso del Natale, infilato in un collegato alla legge di bilancio, tra decine di emendamenti, senza che la Giunta e il Presidente regionale abbiano avuto il coraggio di metterci la faccia. È una norma retroattiva che si estende fino a due legislature precedenti, e su cui sarebbe legittimo chiedere un serio approfondimento di legittimità. È una scelta che arriva nel momento peggiore possibile. La Basilicata oggi è una regione che occupa gli ultimi posti in tutte le classifiche economiche e sociali. Ci sono circa 10.000 lavoratrici e lavoratori in cassa integrazione o a rischio occupazionale. Gli agricoltori sono allo stremo. Migliaia di giovani laureati lasciano la regione ogni anno. Decine di migliaia di persone rinunciano alle cure perché non possono permettersele. Ragazze e ragazzi aspettano per anni una chiamata per un lavoro da mille euro al mese. Questo è il paese reale. E in questo contesto, la priorità della politica regionale diventa mettere in sicurezza il trattamento previdenziale della classe dirigente. È qui che si rompe qualcosa di profondo. Perché una classe dirigente degna di questo nome non pensa prima a sé stessa. Pensa agli ultimi. Li mette in sicurezza. Solo dopo, eventualmente, discute del resto. Noi siamo i primi, siamo i privilegiati di questa regione. E proprio per questo non possiamo usare il potere che ci è stato affidato per proteggere la nostra condizione. Questa non è sobrietà nell’esercizio del potere. Questo è il potere che si ripiega su sé stesso. Se si vuole discutere seriamente del tema, lo si faccia alla luce del sole, con un confronto pubblico vero, a partire dalla prossima legislatura, in altre forme e con altri tempi. Non ora, non così, non in questo modo. Andare avanti significherebbe certificare la rottura del patto con gli elettori e del patto sociale che tiene insieme una comunità. Noi crediamo ancora che non esista diritto senza giustizia sociale. Che non esista buona politica senza responsabilità morale. E che una regione fragile come la Basilicata abbia bisogno di sobrietà vera, di scelte giuste e di una politica che sappia guardare chi è rimasto indietro. Per questo chiediamo il ritiro di questo emendamento. Per rispetto dei cittadini lucani. Per rispetto della politica stessa.”

“Così non va. Ci sono atti, soprattutto quando riguardano il funzionamento delle istituzioni e il rapporto tra politica e cittadini, che non possono essere presentati e votati con discutibili modalità. Scelte così delicate rischiano di allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica, alimentando sfiducia e distanza proprio mentre sarebbe necessario l’opposto: trasparenza, confronto e responsabilità.” E’ quanto dichiara il consigliere regionale dem Roberto Cifarelli che spiega “Per queste ragioni abbiamo chiesto con chiarezza il ritiro dell’emendamento relativo dell’introduzione del sistema contributivo e anche dell’emendamento che prevede l’utilizzo di un fondo alimentato dai contributi versati dagli stessi consiglieri regionali. È una contrarietà per il metodo scelto e per l’assenza di un confronto politico serio e pubblico.

Non è in discussione il principio dell’introduzione del sistema contributivo per i consiglieri regionali, peraltro previsto da norme costituzionali per i legislatori.

Sono argomenti che andavano affrontati a testa alta e a viso aperto, con una discussione approfondita e trasparente in Consiglio regionale e davanti ai cittadini, non attraverso emendamenti collegati alla legge di bilancio, che per loro natura comprimono il dibattito e impediscono un esame approfondito delle conseguenze politiche, istituzionali ed economiche delle scelte. Non abbiamo condiviso questa impostazione anche perché non è un episodio isolato. Dall’inizio di questa legislatura la destra lucana si è caratterizzata per questo modo di procedere: forzature, scorciatoie, atti inseriti nei momenti e negli strumenti meno adatti al confronto democratico. È già accaduto, ad esempio, quando con una legge approvata in pieno periodo estivo furono messe a disposizione dei consiglieri regionali risorse che prima erano previste solo per i collaboratori, una scelta che continuammo allora – come oggi – a contestare nel merito e nel metodo. Siamo di fronte a una destra che assume una postura istituzionale preoccupante, dimostrando di non interessarsi minimamente ai problemi reali delle persone, della società lucana, delle difficoltà economiche e sociali che attraversano la regione. In questo contesto, temi come l’etica pubblica e l’estetica istituzionale sembrano essere stati ormai superati da scelte che rischiano di compromettere definitivamente il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. È proprio per questo che continueremo a chiedere scelte limpide, discussioni vere e un rispetto rigoroso del ruolo del Consiglio regionale: perché la credibilità della politica non si difende con scorciatoie procedurali, ma con il coraggio della trasparenza.”

In una nota congiunta (fonte ANSA), i consiglieri di centrodestra hanno evidenziato che è stato approvato “un provvedimento in piena attuazione della normativa statale vigente, allineando la Basilicata a quanto già previsto nelle altre Regioni. Escludendo con chiarezza l’automatismo e fissando un criterio trasparente e oggettivo: la contribuzione è calcolata esclusivamente sulla quota effettivamente versata, in modo individuale e facoltativo, da ciascun consigliere. Una scelta che – hanno aggiunto – colma un vuoto normativo che, fino ad oggi, la Regione Basilicata non aveva ancora recepito e attuato. Si tratta di una scelta di civiltà e trasparenza, che mette fine a possibili privilegi e automatismi, allineando la Basilicata alle altre Regioni italiane e rispettando la normativa nazionale vigente. Non è un privilegio, né una forzatura: è un doveroso adeguamento alle regole nazionali: per un sistema più giusto e moderno, senza favoritismi e senza privilegi“.