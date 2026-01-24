Referendum?Piuttosto: Serve Giustizia efficiente e credibile.

E la richiesta- sintetizziamo- del presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma- nel corso del convegno organizzato a Matera sul tema ” Le ragioni del Sì e del No a confronto, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, https://giornalemio.it/cronaca/referendum-e-giustizia-in-panne-si-e-no-a-confronto-a-matera/, la dice tutta su due esigenze come ”efficienza” e ”credibilità” che continua a essere tenuta da parte, per opportunità, in questa fase nell’agenda delle priorità di un potere dello Stato che,necessariamente, dovrebbe essere in equilibrio con gli altri poteri dello Stato. E su questo la nostra Costituzione, che quest’anno compie 80 anni, oggetto di forzature e tentativi di riforme palesi o subdole, prevede che ci siano rispetto, senso di responsabilità ed equilibrio nei ruoli dei poteri legislativo (Parlamento), esecutivo (Governo) e giudiziario (Magistratura). Nei fatti la realtà è fatta di paradossi, squilibri palesi con quel ”vulnus” che ci trasciniamo da sempre , cominciando dalla questione morale (dossier Palamara, reati della Pubblica Amministrazione e che si intrecciano con l’imprenditoria che predilige una economia dalle mani libere alimentata dall’ abolizione reati fiscali, abuso in atto di ufficio, evasione fiscale, mancata riforma del subappalto che favorisce gli incidenti sul lavoro ecc). E allora il casus belli sulla separazione delle carriere, che esiste da tempo e che impone di cambiar sede se un magistrato facesse una scelta di questo tipo, l’introduzione del sorteggio ( scelte affidate alla fortuna…) per un doppio Consiglio superiore della Magistratura che non ci pare risolva il problema del controllo dell’operato dei magistrati e via elencando, non affronta i problemi del settore. E le richieste-interrogativi posti dal presidente di Confindustria, che sono quelle delle imprese sane, della società civile e degli stessi operatori della giustizia che comprendono gli avvocati in primis e altre categorie professionali.



E Somma ha posto domande precise che condividiamo: La riforma in questione rende la giustizia più giusta, più equilibrata? La rende più rapida ed efficace? La rende più credibile, rafforzando così la fiducia nei cittadini? ”Perché, a nostro avviso, la giustizia -ha detto Somma. è una vera e propria infrastruttura civile.E così come facciamo per le infrastrutture fisiche, digitali, sociali, per operare al meglio chiediamo anche quelle civili.

La ripeto: per noi la giustizia è un’infrastruttura civile abilitante di competitività.

E’ comprovato che dove il diritto è certo, i tempi sono ragionevoli, gli investimenti arrivano e le imprese si sviluppano meglio. Al contrario, dove il processo è lungo e imprevedibile, la fiducia si sgretola ed più difficile anche fare impresa e attrarre nuovi investimenti.E’ questo quello che ci sta veramente a cuore”. La realtà è un altra con gli organici carenti, i tempi lunghi dai procedimenti (aldilà del senso di responsabilità di quanti la gestiscono) nonostante la sperimentazione poco lusinghiera dei procedimenti civili in digitale e tutto quanto, piaccia o no, inchieste giornalistiche riportano periodicamente sui ”controlli” esterni della politica sui computer dei magistrati. E qui servirebbe trasparenza a cominciare dalla politica, che ha una sua questione morale mai affrontare con concretezza. E ritorniamo alla credibilità del Bel Paese e degli equilibri dei poteri dello Stato. Dopo il referendum, alidilà di velleità revanchiste o rancorose, i problemi segnalati prima resteranno e in alcuni casi faranno emergere altre contraddizioni. Del resto è già accaduto con il referendum istituzionale del Governo guidato da Matteo Renzi, con tante riforme o presunte tali rimaste a metà e delle quali (è il caso delle Province) continueremo a pagarne le conseguenze. Mancano due mesi al voto referendario e ci piacerebbe, oltre alla convegnistica dei comitati per le ragioni del ”No” illustrati a Matera da due magistrati, il procuratore della Repubblica di Matera Alessio Coccioli e di Bari Roberto Rossi e da quelle del ”Sì” affidate a due avvocati del foro di Roma Giuseppe Valentini e di Potenza Leonardo Pace, ci piacerebbe sentire dal Governo che ci siano risposte concrete e percorsi in tema di efficienza e credibilità. Lo chiedono cittadini, imprese e quanti, con lavoro quotidiano, operano con professionalità e nel rispetto della Costituzione. E questo aspetto non va dimenticato…

