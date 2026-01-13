Referendum sulla giustizia: il governo ha fretta di votare, perchè? Che fare a tutela dei cittadini?

COSA STA ACCADENDO? Il 12 gennaio 2026 il Consiglio dei Ministri ha fissato la data del referendum sulla riforma Nordio. Si voterà il 22 e 23 marzo. Una decisione presa in anticipo, per nulla casuale. E non senza conseguenze. COSA NON DICE IL GOVERNO? Quando il Governo ha fissato la data, era già in corso una raccolta firme popolare per chiedere il referendum. Dal 22 dicembre 2025, cittadini e cittadine stanno chiedendo il referendum. Servono 500.000 firme entro il 30 gennaio. In tre settimane ne erano già state raccolte oltre 350.000. La Costituzione è chiara. Dalla pubblicazione della legge decorrono tre mesi per la raccolta firme. La legge è stata pubblicata il 30 ottobre 2025. Il termine scade, dunque, il 30 gennaio 2026. Non un giorno prima. Fissando la data prima del 30 gennaio, il Governo impedisce ai promotori della raccolta firme di completare l’obiettivo. E soprattutto li priva dei diritti che la Costituzione riconosce a chi raggiunge le 500.000 firme: Rimborsi elettorali; Spazi televisivi in par condicio; Diritto pieno di fare campagna referendaria. I promotori della raccolta firme lo hanno detto apertamente. Questa scelta rompe una prassi costituzionale consolidata e comprime il diritto dei cittadini a partecipare pienamente. Sono stati annunciati ricorsi al TAR del Lazio un possibile conflitto d’attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. MA PERCHÉ QUESTA FRETTA? Nei referendum costituzionali, il tempo serve. Serve per capire, discutere, cambiare idea. Serve perché il quorum non è previsto e dunque vince, semplicemente, chi ha più voti. Quando quel tempo viene ridotto, qualcuno sta scegliendo di decidere al posto tuo. Accorciare la campagna non rende il voto più efficiente. Lo rende più fragile. Significa meno informazione, meno confronto, meno possibilità di incidere. Il tempo è la cosa più preziosa in una democrazia. Perché permette alle persone di capire, confrontarsi, cambiare idea. Il Governo lo sa. E per questo lo accorcia: perché una campagna lunga può ribaltare i sondaggi. Oggi i sondaggi dicono che il Sì è in vantaggio. E allora conviene votare in fretta, prima che i dubbi aumentino. Prima che il dibattito si allarghi. Prima che i cittadini abbiano davvero il tempo di farsi un’idea propria. In tutti i precedenti referendum costituzionali questo termine è stato rispettato: 2001 – Riforma del Titolo V; 2016 – Riforma Renzi-Boschi; 2021 – Taglio dei parlamentari Sempre. Senza eccezioni. Perché quel tempo serve alla democrazia. Se questa riforma fosse così “ovvia” e “condivisa”, non avrebbero bisogno di correre. La fretta è una scelta politica. E questa scelta restringe gli spazi di democrazia.

MA NOI COSA POSSIAMO FARE? FIRMARE. Subito. Contribuire al raggiungimento delle 500.000 firme entro il 30 gennaio 2026. Al momento in cui scriviamo ne sono state raccolte 399.301. Ne mancano poco più di 100 mila. RICORDIAMO CHE Firmare è semplicissimo. Lo si fa comodamente da casa con pochi passaggi utilizzano lo Spid o la CIE (la carta d’identità elettronica) a questo link, cliccando su “ACCEDI” in alto a destra: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 .”

(Testo tratto in larga parte dal sito di: https://www.facebook.com/cathylatorrebologna)