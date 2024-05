Referendum Popolari 2025, per il Lavoro ci metto la Firma

Non sappiamo se per il lavoro basterà metterci una firma. Ma è un segnale, firmando i quattro quesiti referendari proposti dalla Cgil che domani a Potenza presenterà l’iniziativa, per mettere mano nel settore del precariato e del sommerso e della ”flessibilità” a tutti i costi che – piaccia o no – non ha favorito stabilizzazioni e la possibilità per i giovani, in particolare, di guardare con serenità al proprio futuro. Idea buon nelle premesse, a suo tempo, ma in concreto nel BelPaese il job act ha finito con l’alimentare il precariato. Riforma del mercato del lavoro, ma restituendo dignità, legalità, valori e temi sui quali continuiamo a parlare quando si parla di fughe cervelli, spopolamento e, purtroppo, di morti e incidenti sul lavoro. Il nodo è qui. E senza controlli e verifiche la politica delle mani libere, del ”laissez fare”, lasciar far crea le premesse dello sfruttamento. A ricordarcelo quanti oggi sono in pensione, come gli ”studenti” dell’Unitep – guidati dal rettore Costantino Dilillo- che hanno lottato per le conquiste del lavoro, dello statuto dei lavoratori e che hanno visto negli anni, tra compromessi, tagli all’articolo 18 e via elencando vedere aperta la strada alla precarietà. Si può firmare oltre che presso le Camere del Lavoro, sul sito web della Camera del lavoro anche all’Unitep di Matera, in via Cappelluti n.46, dalle 10.00 alle 12.00. Il 25 aprile, come ha ricordato in più occasioni il segretario Maurizio Landini, è anche questo.



REFERENDUM 2025

Il lavoro in Italia è troppo precario e i salari sono troppo bassi. Tre persone al giorno muoiono lavorando. Per realizzare il massimo profitto possibile appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventati normali modelli organizzativi di ogni azienda privata e pubblica.

Il frutto di vent’anni di leggi sbagliate è un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che per vivere devono lavorare.

È il momento di ribellarci e di cambiare.

Il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale. Deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire. Deve essere dignitoso e perciò ben retribuito. Deve essere stabile perché la precarietà è una perdita di libertà.

Per questo ti chiediamo di firmare per poter poi cancellare attraverso il referendum alcune di queste leggi sbagliate.

Mettiamoci la firma!

LEGGI I 4 QUESITI

“Lavoro Tutelato”, Quesito 1 – Referendum popolari 2025

REFERENDUM: Abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi

Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024

Quesito referendario:

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Per dare a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo

Cosa vogliamo cancellare?

Le norme sui licenziamenti del Jobs Act che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata/o in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015

“Lavoro Dignitoso”, Quesito 2 – Referendum popolari 2025

REFERENDUM: Abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese

Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024

Quesito referendario:

« Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di quindici dipendenti

Cosa vogliamo cancellare?

Il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, affinché sia il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite

“Lavoro Stabile”, Quesito 3 – Referendum popolari 2025

REFERENDUM: Abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine

Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024

Quesito referendario:

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»



Per superare la precarietà dei contratti di lavoro

Cosa vogliamo cancellare?

La liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l’utilizzo a causali specifiche e temporanee

“Lavoro Sicuro”, Quesito 4 – Referendum popolari 2025

REFERENDUM: Abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante

Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024

Quesito referendario:

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Per rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti

Cosa vogliamo cancellare?

La norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore

Abrogazione delle norme che impediscono il

reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi

Si interviene a ripristinare per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori operanti in unità

produttive con più di 15 dipendenti la normativa dell’articolo 18 dello Statuto dei

Lavoratori come modificato dalla legge n. 92 2012, ossia la regola della reintegrazione

nel posto di lavoro nei casi più gravi di licenziamento (perché del tutto privi di giusta

causa o giustificato motivo, oggettivo o soggettivo).

Il decreto legislativo n. 23 del 2015 ha sottratto la tutela della reintegra agli assunti a

tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 prevedendo, in caso di licenziamento

dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa o di giustificato motivo, solo una

monetizzazione.

Si è così creata – con le “tutele crescenti” – una ingiustificata disparità di trattamento,

peraltro anche in caso di licenziamenti collettivi, in ragione della data di assunzione.

Nell’immediato il ritorno alla disciplina dell’articolo 18 rafforza la posizione del lavoratore

nei confronti del datore di lavoro e determina un importante effetto dissuasivo.

*1

quesito

*2

quesito

Abrogazione delle norme che facilitano

i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese

Si interviene a tutela dei dipendenti di datori di lavoro con meno di 15 addetti

eliminando il tetto massimo di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.

L’abrogazione del tetto massimo all’indennizzo consentirebbe al giudice, qualora

considerasse il licenziamento illegittimo, di riconoscere una tutela adeguata alla

lavoratrice e al lavoratore in considerazione di diversi parametri (età; carichi familiari;

capacità economica dell’azienda) senza una preventiva limitazione del quantum.

La stessa Corte costituzionale, del resto, seppure con riferimento ad un’altra norma,

ha recentemente riconosciuto che il “numero dei dipendenti non rispecchia di per sé

l’effettiva forza economica del datore di lavoro”, criticando l’esistenza di un “limite

uniforme e invalicabile di sei mensilità” applicabile a datori di lavoro che possono

rappresentare realtà molto diverse tra loro.

*3

quesito

Abrogazione delle norme che hanno

liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine

L’effetto del quesito è il ripristino dell’obbligo di causale per il ricorso al contratto di

lavoro a termine.

L’attuale disciplina si connota per la a-causalità (la mancanza di condizioni limitative

e dunque di una ragione giustificata obiettiva e temporanea verificabile dal giudice)

dei contratti di durata non superiore ai dodici mesi. Infatti, ricorre l’obbligo di causale

per i soli contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi.

Al fine di ridurre la diffusione di lavoro precario che la normativa vigente è in grado di

alimentare, questa proposta referendaria mira a limitare il ricorso al lavoro a termine

reintroducendo la necessaria presenza di una causale giustificativa temporanea

disciplinata e prevista dai contratti collettivi.

Si prevede inoltre l’abrogazione della possibilità che la causale possa essere

individuata dalle parti individuali del contratto di lavoro, che nei fatti apre la strada ad

assunzioni a termine senza alcun controllo.

*4

quesito

Abrogazione delle norme che impediscono, in caso

di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere

la responsabilità all’impresa appaltante

Il quesito referendario mira ad estendere in ogni caso la responsabilità

civilistico-risarcitoria dell’imprenditore committente, appaltante lavori o servizi, per i

danni derivanti dagli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti dell’appaltatore e di

ciascun sub-appaltatore oltre la quota indennizzata dall’INAIL (danno differenziale).

Il risarcimento del danno differenziale consiste nella differenza tra l’indennizzo che

l’INAIL riconosce al lavoratore in caso d’ infortunio o malattia professionale

(indennizzo forfetizzato e quindi non onnicomprensivo di tutti i danni subiti) e quello

che il giudice riconosce al lavoratore a copertura dei danni ulteriori subiti in base alle

tabelle civilistiche.

L’utilizzo della responsabilità solidale – che il referendum mira a ripristinare nella sua

totalità – è la regola di base generale volta a impedire che le diverse forme di

decentramento produttivo si risolvano nella limitazione delle tutele del lavoro,

facendo sì che il committente si rivolga ad appaltatori solidi finanziariamente e in

regola con le norme antinfortunistiche.