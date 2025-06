Referendum: le agevolazioni per andare a votare nel comune di residenza

Per i Referendum di domenica e lunedì 8 e 9 giugno, non sei riuscitə a registrarti per votare fuori sede? Nessun problema! Leggi a seguire per scoprire tutte le agevolazione per tornare a votare nel tuo comune di residenza. Non lasciare che la distanza ti separi dal futuro che è possibile costruire con il tuo voto. Per avere diritto alle agevolazioni avere smpre a portata di mano i seguenti documenti: Tessera elettorale (in assenza per l’andata è sufficiente una dichiarazione sostitutiva), documento di identità e per il ritorno la tessere elettorale vidimata al seggio.

PER CHI VIAGGIA IN AEREO: 40% di sconto (max 40 euro a biglietto), andata fino a 7 giorni prima dell’8 giugno-ritorno fino a 7 giorni dopo il 9 giugno.

PER CHI VIAGGIA IN TRENO qui sotto le varie agevolazioni:

IDEM PER CHI VIAGGIA PER MARE:

O CHI VIAGGIA IN AUTO:

INFINE RICORDA CHE:

BUON VOTO A TUTTI.