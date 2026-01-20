Referendum e giustizia in panne. ”Sì” e ”No” a confronto a Matera

Lodevole, senz’altro, l’iniziativa di Confindustria Basilicata di tenere a Matera un confronto sabato 24 gennaio, alle 10.30 a Matera sul referendum in materia di giustizia fissato per il 22 e il 23 marzo che chiederà agli elettori di ” «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento

giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». E in sintesi le norme della Costituzione modificata dal Governo prevedono, in sintesi: A) l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri; B) l’estrazione a sorte dei loro componenti; C) la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari. E qui le perplessità non mancano, per quanti vogliano approfondire.. Mancano due mesi al voto referendario sulla riforma della giustizia approvata dal governo guidato dal presidente del consiglio dei ministri,Giorgia Meloni, e la cosa pare appassionare i fautori del ”Sì” e i contrari del ”No” . Gran parte della gente ne sa poco o nulla ma concorde che la Giustizia ha bisogno di riforme credibili e concrete e che la questione morale, i primi a parlarne furono Enrico Berlinguer e Aldo Moro,è a ancora lì. Anzi sono arrivati i colpi di spugna sui reati fiscali e l’abolizione del reato di abuso in atti ufficio. La situazione non ci sembra sia cambiata. Sull’argomento tanta ipocrisia e inviti a non disturbare il conducente. E poi la Costituzione, che va rispettata, e quest’anno compie 80 anni .Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita al rispetto e alla moderazione. Non dimentichiamolo.



COMUNICATO STAMPA

REFERENDUM RIFORMA GIUSTIZIA,

CONFRONTO A MATERA

POTENZA, 20 gennaio 2025 – In vista del referendum popolare confermativo della Riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo prossimi, Confindustria Basilicata ha inteso promuovere un confronto pubblico che si terrà sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 10.30 presso l’UNAhotels Mh Matera. L’iniziativa mira ad approfondire le novità introdotte dalla legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione.

Il dibattito si avvarrà dei contributi di autorevoli esperti e cultori della materia che si confronteranno sulle ragioni del “SI’” e del “NO”.

Lo scopo è favorire un momento di informazione scevro da condizionamenti ideologici. Il convegno sarà anche un’occasione per ribadire che per Confindustria e per le imprese l’efficienza del sistema giudiziario è un fattore fondamentale per la stabilità economica, la pianificazione degli investimenti e la fiducia nel mercato.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dal presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma.

Il vicepresidente di Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema curerà l’introduzione.

Seguirà il dibattito che sarà moderato dal procuratore generale della Corte d’Appello presso il Tribunale di Potenza, Francesco Basentini.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, Alessio Coccioli, interverranno a sostegno delle ragioni del “NO”.

Gli avvocati penalisti dei Fori di Roma e Potenza, rispettivamente Giuseppe Valentino e Leonardo Pace, interverranno a sostegno delle ragioni del “SI”.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio degli Ordini degli Avvocati di Matera e Potenza ed è accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera ai fini della formazione professionale continua.



Per partecipare, è necessaria la registrazione al link https://forms.gle/BYNjMvFWx5VU1K4BA o sul portale di Confindustria Basilicata: www.confindustria.basilicata.it.