Referendum e Costituzione. Il cardinale Zuppi invita alla Partecipazione

La presa di posizione, improntata a un responsabile senso dell’equilibrio, del presidente della Conferenza episcopale italiana è di quelle che mettono da parte tentennamenti, opportunismi e fare scelte precise in difesa della democrazia e della Costituzione. Così un tema delicato come quello della Giustizia, uno dei poteri di controllo dello Stato, insieme a quelli legislativo (parlamento) ed esecutivo (governo) è da prendere in seria considerazione. A dirlo,nel post che segue, l’avvocato Leonardo Pinto -che da tempo ha confermato un pieno ”No” alla riforma del governo Meloni. ”Dunque, l’invito afferma Pinto. è ad approfondire e votare con cognizione di causa, per non compromettere l’impianto costituzionale della separazione del potere politico da quello giudiziario.

*INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CEI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA*

Il Presidente della CEI e Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Zuppi, è intervenuto sul referendum sulla giustizia usando parole chiare a difesa della Costituzione repubblicana. Le sue parole vanno lette con molta attenzione, cogliendo lo spirito della difesa del bene comune:

_«Tra circa due mesi, il 22 e 23 marzo, gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul referendum costituzionale sulla giustizia. La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l’assetto del CSM sono temi che, come pastori e come comunità ecclesiale, non ci devono lasciare indifferenti._

_C’è un equilibrio tra i poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali per l’esercizio di un processo giusto, e tali valori devono essere perseguiti, pur nelle diverse possibili realizzazioni storiche e nella pluralità di opinioni e orientamenti._

_La responsabilità condivisa In un clima generale di disimpegno, che affiora ogni volta che siamo convocati alle urne, sentiamo l’esigenza di ribadire l’importanza della partecipazione. Tutti noi parteciperemo, perché corresponsabili del bene comune del nostro Paese._

_Un invito al voto consapevole Invitiamo quindi tutti ad andare a votare, dopo essersi informati e aver ragionato sui temi e sulla posta in gioco per il presente e per il futuro della nostra società, senza lasciarsi irretire da logiche parziali.»_



Dunque, l’invito è ad approfondire e votare con cognizione di causa, per non compromettere l’impianto costituzionale della separazione del potere politico da quello giudiziario.

Personalmente, ho approfondito e voterò NO.

Avv. Leonardo Pinto