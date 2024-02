Recinto XX Settembre, lato Prefettura, a luci spente…

…ed è giusto che si provveda, per motivi di sicurezza. A segnalarcelo i fruitori di una zona centrale a ridosso del Palazzo del Governo, dove sono allocate sedi di associazioni combattentistiche e alcune attività commerciali. Organi illuminanti della rete pubblica spenti e se non fosse fosse per i faretti di un esercizio commerciale l’area resterebbe al buio. Segnaliamo la cosa all’Amministrazione comunale e alla società City Green Light che gestisce il servizio di pubblica illuminazione affinchè provveda, vista la poca familiarità che le persone anziane soprattutto hanno con APPlicazioni e numeri verdi (800642120). E in proposito occorrerebbe una campagna adeguata di informazione per colmare questa lacuna. Ne abbiamo parlato in passato con l’assessore ai Lavori Pubblici e Innovazione, Angelo Cotugno, per un progetto che sarà avviato in tal senso. Nel frattempo si intervenga in Recinto XX Settembre a sostituire le lampade fulminate e a fare altrettanto in alcuni globi in plexiglas, ormai opacizzati e sporchi, lungo via del Corso, in attesa della nuovo sistema di pubblica illuminazione per le aree del centro.