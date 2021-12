In Eterotopie, la prima mostra antologica di Corrado Veneziano (a Palazzo Malvinni Malvezzi fino al 10 gennaio), la presenza delle parole è centrale. E il FAI Basilicata ne amplifica la forza comunicativa dando vita a una serata di letture che di volta in volta sono saggistiche, letterarie, poetiche.

Da un’idea di Rosalba Demetrio, si delinea un percorso – in esclusiva per la giornata di sabato 11 dicembre – che accompagna le serie pittoriche di Veneziano dedicate ai Non Luoghi e ai Loghi, agli ISBN letterari e alla Divina Commedia, per continuare con le parole della storia (a partire dalla Shoah) e della pittura che è filosofia, nel profondo monito di Leonardo Da Vinci.

Nel corso dell’appuntamento – con numero contingentato e a ingresso gratuito – Rosalba Demetrio, accompagnata da Paola Ricci, leggerà stralci di testi di Marc Augé e dell’Antico Testamento, di Dante Alighieri, Liliana Segre e Primo Levi, per concludere con le suggestive frasi del Trattato della Pittura di Leonardo.

La Mostra Eterotopie, sostenuta dal Comune di Matera-Assessorato alla Cultura, è coordinata dall’azienda AbitareCanario. È patrocinata dalla Amministrazione provinciale di Matera e dal FAI Basilicata.

L’evento Lèggere immagini, leggère sarà presentato sabato 11 alle ore 17.00, e poi replicato alle 18.00 e alle 19.00.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 in base alle disposizioni vigenti. Ingresso libero consentito solo con Green Pass. Capienza massima: 25 spettatori per ogni singolo appuntamento.

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 347 7429039, o tramite email a p_ricci4@virgilio.it