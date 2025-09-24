Ravioli ”Città dei Sassi” made in Polonia

A scoprirli un nostro concittadino che lavora in Polonia negli scaffali di un supermercato. E per lui come riferisce Gianni Maragno, che ci ha segnalato questa curiosità, è stata una sorpresa: ravioli e nella confezione una copertina che riproduce i nostri rioni di tufo, patrimonio dell’Umanità. A produrli una azienda locale la ”Taverna dell’ancora”. Peccato che si tratti di ravioli anzicchè di orecchiette, che sono uno dei piatti tipici della buona tavola materana. Per i buongustai e soddisfare la curiosità la confezione di ravioli da 250 grammi, annovera tra gli ingredienti ricotta, basilico e pomodori secchi prodotti in Polonia. L’azienda ha prodotto quel tipo di pasta ripiena in gusti diversi e per ogni confezione foto di altre città.Promozione dei piatti della cucina italiana. E per Matera una opportunità di promozione e un invito a gustare nei Sassi i tanti piatti della cucina locale.