Non sappiamo se lungo l’asse via Cererie- via Istria, al rione Piccianello, il rattoppo o risistemazione del manto stradale – dopo alcuni lavori infrastrutturali- siano definitivi. ma riteniamo che sia necessario provvedere. E così, raccogliendo, le segnalazioni di residenti e automobilisti, giriamo l’osservazione all’Amministrazione comunale. La breccia a grana grossa, termine poco funzionale ma rende l’idea, sembra essere saltato. L’asfalto andava maggiormente pressato visto che in alcuni punti presenta gibbosità. Il livello stradale, infatti, è più basso. Magari il passaggio di un compressore potrebbe ripristinale il livello di asfalto, antecedente allo ‘scasso’ . Ricordiamo che meno di un mese fa , ci riferiamo a via Istria e a tratti ”a zig zag” in via Marconi, furono effettuati interventi di bitumazione per il ” Bando Periferie” che hanno riguardato un terzo del quartiere, sul versante delimitato da via Marconi e via Nazionale. La differenza si nota…