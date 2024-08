Rassegna musicale Suoni della Murgia: da domani tre serate dedicate a Johann Sebastian Bach. La Tasteggiata, gruppo di solisti di fama internazionale, “rilegge” con strumenti speciali e antichi ad arco il grande compositore tedesco. Concerti ad Altamura, Terlizzi e Minervino Murge. Nella seconda parte degli spettacoli “incontro” tra musica colta e di tradizione con Maria Moramarco in “Stella Ariente”.

Un gruppo di solisti di fama internazionale esplora i pensieri musicali di Johan Sebastian Bach e, grazie alla propria particolare formazione e, attraverso composizioni originali, trascrizioni e arrangiamenti, ne amplia il testo con una dimensione sonora completamente nuova. Ne esce fuori un concerto che valorizza la complessità armonica e melodica del grande compositore tedesco. La Tasteggiata, ensemble composta da musicisti provenienti da diversi territori europei (Estonia, Italia, Germania, Francia), è la protagonista dei prossimi tre appuntamenti di Suoni della Murgia, la rassegna internazionale di musica world giunta alla XXIII edizione, una delle più longeve in Puglia, tra dimore storiche, grotte, cortili, masserie, borghi rurali, tenute, jazzi, oasi naturalistiche, spazi antistanti chiese di campagna del territorio, locations ideali in questa torrida estate. I concerti si terranno il 10, l’11 e il 12 agosto tra Altamura, Terlizzi e Minervino Murge. Lo spettacolo si intitola “J.S. Bach: crossing borders/sconfinamenti” (La magia del contrappunto. Opere di Johann Sebastian Bach (1685-1750) tratte in parte dal cosiddetto Libretto per clavicembalo di Wilhelm Friedemann Bach e dal Libretto di Anna Magdalena Bach). La produzione de La Tasteggiata su Bach verrà pubblicata a breve con la prestigiosa etichetta tedesca Ecm. Tre serate imperdibili e di grande livello musicale nel segno di tradizione e sperimentazione e del tema portante della edizione di quest’anno di Suoni della Murgia, quello degli “sconfinamenti”, e cioè l’incontro tra generi, stili, sonorità, provenienti da tradizioni, culture e territori anche molto differenti. E infatti, sempre per tenere fede a questo incontro-confronto in occasione di tutti e tre gli appuntamenti, dopo i concerti de La Tasteggiata, si esibirà la cantante e autrice Maria Moramarco che eseguirà alcuni brani del suo disco “Stella Ariente”, lavoro prodotto e distribuito da Visage Music, accompagnata da Luigi Bolognese alla chitarra e Francesco Marcello Sette alle percussioni e da tutti i componenti della stessa Tasteggiata.

Primo appuntamento quindi domani (10 agosto), alle 21, alla Dimora Cagnazzi di Altamura. Lo stesso spettacolo verrà riproposto l’11 agosto a Santa Maria di Cesano, a Terlizzi (con inizio alle 20), patrocinato e finanziato dal Comune, e il 12 agosto nella Grotta di San Michele, a Minervino Murge (Bat), patrocinato e finanziato dal Comune. La Tasteggiata è un gruppo composto da Anna-Liisa Eller (kannel, salterio estone); Angela Ambrosini (discant, nyckelharpa soprano); Marco Ambrosini (nyckelharpa contralto); Valentin Cointot (nyckelharpa basso); Eva-Maria Rusche (pianoforte-clavicembalo). Le opere originali e le trascrizioni eseguite in questa speciale strumentazione mettono in risalto sia la complessità armonica che la cantabilità delle opere di Johann Sebastian Bach che era un eccellente virtuoso delle tastiere, ma si dice che fosse anche un eccellente suonatore di archi. La viola d’amore a chiavi, chiamata anche nyckelharpa, probabilmente non più in uso nel periodo barocco tedesco, unisce però nella sua particolarità le due anime musicali di Bach: su questo strumento ad arco, il cui suono viene addolcito da numerose corde di risonanza, le note vengono suonate con una tecnica simile a quella del clavicordo, con l’aiuto di una tastiera.

Nella seconda parte dello spettacolo concerto di Maria Moramarco, da sempre impegnata nel lavoro di recupero della tradizione orale e “cercatrice” ma anche interprete di un vario e ricco repertorio dell’Alta Murgia barese. La sua vocalità veicola modalità canore ormai scomparse, tecniche vocali di una cultura mai codificata, tuttavia assai presente in questi bellissimi e inesplorati repertori. Maria, pur tenendo fede alle sue scrupolose ricerche filologiche e memore della sua provenienza da famiglia di cantori, riesce a creare equilibri tra ciò che è tradizione e ciò che diventa creazione e innovazione. Il suo repertorio contiene una grande quantità di canti della Murgia raccolti attraverso una paziente ricerca iniziata a metà anni ’70 riproposto sia con il gruppo Uaragniaun che da solista. La collaborazione con La Tasteggiata è espressione dell’incontro tra musica colta e musica di tradizione.

Suoni della Murgia, una delle manifestazioni musicali più longeve in Puglia, va avanti con ritmo intenso ormai dal 6 giugno e terminerà a fine agosto, attraversando i territori di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle, tra le province di Bari e Bat. Direttore artistico è Luigi Bolognese.

La conclusione del programma della XXIII edizione di Suoni della Murgia è prevista il 31 agosto a Santa Maria di Cesano di Terlizzi con Claudio Prima & Progetto SE.ME in “Nina Balla”. Con Claudio Prima organetto; Marco Schiavone violoncello.

In allegato: comunicato sui tre appuntamenti, foto e note biografiche sui musicisti e sugli spettacoli, foto locations, il programma completo del 2024.

Link agli eventi facebook del 10-11-12 agosto

10 agosto

https://www.facebook.com/events/1056051412602806

11 agosto

https://www.facebook.com/events/1585188205377826

12 agosto

https://www.facebook.com/events/896709475625658

Per partecipare all’evento del 10 agosto, è necessario tesserarsi all’associazione Suoni della Murgia al costo di 6 euro. Con la tessera, si ha diritto ad accedere gratuitamente al primo evento; per i successivi, sarà richiesto solo il contributo specificato nelle nostre comunicazioni. Il tesseramento può essere effettuato all’ingresso di ogni evento tramite il nostro staff, sempre disponibile per assistervi. Previste anche un’area food & drink e merchandising.

Le serate dell’11 e del 12 agosto a Terlizzi e Minervino Murge sono a ingresso libero.