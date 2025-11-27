Rapporto SVIMEZ certifica la fuga dei giovani dalla Basilicata…e il suo declino demografico.

Il Rapporto Svimez per il 2025, presentato a Roma oggi, ha certificato la fuga di oltre quattromila lucani laureati che hanno lasciato la Basilicata in cinque anni (il dato più alto del Mezzogiorno in rapporto alla popolazione). Un crollo che collegato alle proiezioni demografiche, parlano di un meno 22,5 per cento di popolazione entro il 2050 (il calo più forte d’Italia insieme alla Sardegna). Praticamente circa 120 mila residenti in meno che porterebbe il totale dai 527.382 del 31 luglio scorso a poco più di 400 mila. Più di ogni altra cosa è la dimostrazione drammaticamente plastica delle politiche messe in campo a tutela delle aree di questa regione. Non serve sventolare i dati statistici secondo cui, negli ultimi tre anni, il tasso di occupazione sarebbe passato dal 52,5 al 56 per cento. Perchè se i posti di lavoro che si sono creati sono relativi a settori a bassa specializzazione (concentrati soprattutto nei servizi e nelle costruzioni), con contratti a tempo determinato e salari che non bastano a campare, la gente va via comunque. Per cui se pur in regione si riesce a formare competenze di alto livello, il mercato del lavoro non è capace di trattenerle. Con l’83 per cento degli studenti lucani che non sceglie l’Unibas per effettuare la magistrale (rimane in loco solo il 27 per cento), per cui gli investimenti pubblici fatti in Basilicata per la formazione, di fatto alimentano la crescita di altre regioni o altre nazioni. Anche per quanto riguarda il capitolo PIL, le cose non vanno per il meglio. A fronte di una crescita dell’8,5% – tra il 2021 e il 2024- nel Mezzogiorno, la Basilicata si è limitata ad un modesto +2,3 per cento. Infine, tra il 2021 e il 2024 l’industria lucana avrebbe subito una erosione del proprio valore aggiunto, ben del 14,1 per cento (nei soli primi nove mesi del 2024 Stellantis Melfi ha perso 90mila unità di produzione, -62%). Dulcis in fundo, lo Svimez prevede che a causa dei dazi imposti da Trump, in Basilicata rischiano di venire cancellati ulteriori quattrocento posti di lavoro.

Mega (Cgil Basilicata): “I dati del rapporto Svimez sono drammatici. La Basilicata sta morendo. La vertenza Basilicata è un’urgenza: il 12 dicembre sciopereremo portando in piazza le nostre istanze davanti allo stabilimento Stellantis di Melfi”

“I dati dell’ultimo rapporto Svimez sulla Basilicata confermano lo stato disastroso in cui versa la nostra regione e più volte da noi denunciato. Dal 2019 al 2023 la regione ha registrato il calo di prodotto interno lordo più consistente d’Italia, meno 3,8%, e il più alto tasso di emigrazione giovanile, meno 5,4%. In due anni 5.000 giovani laureati hanno lasciato la Basilicata per il nord o l’estero, perché a crescere è solo l’occupazione instabile e precaria, come già attestato dalla ricerca Ires Cgil Basilicata presentata alle Giornate del lavoro di giugno. Numeri che confermano come la vertenza Basilicata, lanciata come Cgil all’assemblea generale dello scorso settembre, è una vera e propria urgenza, che va affrontata a livello regionale e nazionale”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, annunciando che “lo sciopero nazionale della Cgil in programma il prossimo 12 dicembre porterà in piazza la vertenza Basilicata, insieme alla lotta contro la manovra finanziaria del governo Meloni, che finirà per affossare la Basilicata e il Mezzogiorno, in forte decrescita come dimostra il rapporto Svimez. Porteremo le nostre istanze nel luogo simbolo della vertenza Basilicata, i cancelli dello stabilimento Stellantis di Melfi, emblema di quella desertificazione industriale, produttiva e sociale della nostra regione. La Basilicata si inabissa e scompare nell’immobilismo di una classe dirigente volto solo all’autoconservazione nell’attesa dei prossimi incarichi politici. Il presidente della Regione Vito Bardi ne prenda atto. Ogni giorno che passa in queste condizioni – conclude Mega – è uno schiaffo ai cittadini lucani e alle loro aspettative, ecco perché i giovani fuggono. La Basilicata sta morendo ma noi non ci arrendiamo: porteremo in piazza la voce di chi non si rassegna e che il governo regionale non può ignorare”.

Dichiarazione del presidente Vito Bardi sul rapporto SVIMEZ.

“Il Rapporto SVIMEZ restituisce un quadro articolato dell’economia meridionale e conferma un elemento che avevamo già evidenziato con l’analisi della Banca d’Italia: nonostante un contesto nazionale e internazionale complesso, la Basilicata continua a mostrare una tenuta significativa, soprattutto nei servizi e in alcuni comparti produttivi.

Nel 2024 la nostra regione registra una crescita del Pil pari allo 0,6%, in linea con altre realtà del Mezzogiorno. Sono dati che, pur senza trionfalismi, indicano che il tessuto economico lucano ha saputo resistere a shock esterni e a dinamiche non dipendenti dal territorio.

Allo stesso tempo, il Rapporto richiama alcune criticità strutturali già evidenziate da Banca d’Italia: una dinamica ancora debole del valore aggiunto industriale, un andamento demografico che richiede politiche mirate e un differenziale nell’attuazione degli investimenti pubblici che va colmato. Si tratta di elementi che conosciamo bene e che stiamo affrontando con determinazione, attraverso una programmazione che mette al centro giovani, imprese e infrastrutture sociali.

La Basilicata può contare su alcune tendenze positive: una crescita dei servizi “apprezzabile”, come rilevato da SVIMEZ; il buon andamento di diversi indicatori occupazionali nel Mezzogiorno, da cui anche la nostra regione sta traendo benefici; un contesto nazionale in cui il Sud, nel suo complesso, cresce oggi più del Centro-Nord, grazie a investimenti pubblici e PNRR.

Il nostro impegno è trasformare questi segnali in un percorso stabile di sviluppo, accelerando l’attuazione dei programmi europei e nazionali, sostenendo le imprese e rafforzando l’attrattività del territorio. Come abbiamo fatto finora, continueremo a lavorare con prudenza, trasparenza e visione, affinché le potenzialità della Basilicata possano tradursi in opportunità concrete per famiglie e comunità.

La lettura congiunta di SVIMEZ e Banca d’Italia conferma che le scelte compiute in questi anni hanno garantito stabilità e fiducia. Ora si apre una nuova fase: consolidare i segnali positivi e affrontare con realismo le criticità, per proseguire sul percorso di crescita equilibrata e sostenibile che i lucani meritano”.