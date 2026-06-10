Rapone, il Centro di Sperimentazione entra nel vivo: proseguono le attività della Scuola di Sartoria con i maestri Luca Verdicchio, Lucia Martino e Ndiaye Ngary.

Proseguono a Rapone le attività dell’Intervento 4 – Realizzazione di un Centro di Sperimentazione, nell’ambito del progetto “RaponePaeseDelleFiabe#BasilicataCullaDiFiabe”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU a valere sul PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – CLP 2.1_RAPONE_CENTROSPERIMENTAZIONE.

Dopo la fase di avvio e presentazione dei percorsi formativi, il Centro di Sperimentazione continua le attività, confermando la propria vocazione di spazio di formazione, creatività, partecipazione e valorizzazione dei saperi locali.

In particolare, procede con grande attenzione il percorso della Scuola di Sartoria specializzata in costumi e abiti ispirati alle fiabe, uno dei laboratori centrali dell’intervento. Le attività coinvolgono i partecipanti in un’esperienza concreta di apprendimento, costruita sul lavoro manuale, sulla cura del dettaglio, sulla trasmissione delle tecniche sartoriali e sulla riscoperta del valore artigianale del “fare”.

Guidati da tre maestri, i corsisti stanno lavorando alla realizzazione di capi e costumi ispirati all’immaginario fiabesco, attraverso un percorso che unisce tradizione sartoriale, creatività contemporanea, identità territoriale e dialogo tra culture.

Il percorso vede il contributo di Luca Verdicchio – Alta Sartoria Artigianale, Lucia Martino – Sartoria Teatrale Fiabesca e Ndiaye Ngary – Sartoria Etnica Fiabesca. La presenza dei tre maestri arricchisce la Scuola di Sartoria con competenze, sensibilità e approcci complementari, offrendo agli allievi la possibilità di confrontarsi con tecniche e visioni diverse della sartoria: dall’alta sartoria artigianale alla costruzione del costume teatrale, fino alla sperimentazione di forme, stoffe e riferimenti culturali legati alla sartoria etnica.

In particolare, il lavoro con Luca Verdicchio – Alta Sartoria Artigianale porta a Rapone il rigore, la precisione e la cura del dettaglio propri dell’alta sartoria. Il contributo di Lucia Martino – Sartoria Teatrale Fiabesca rafforza la dimensione scenica e narrativa del percorso, accompagnando i partecipanti nella realizzazione di costumi capaci di dare forma visiva ai personaggi e agli immaginari della fiaba. Con Ndiaye Ngary – Sartoria Etnica Fiabesca, invece, il laboratorio si apre al dialogo interculturale, attraverso l’incontro con tecniche, tessuti e suggestioni legate ad altre tradizioni sartoriali.

Le immagini delle attività in corso raccontano un laboratorio vivo, fatto di mani al lavoro, imbastiture, tessuti, prove su manichino, strumenti di sartoria e momenti di confronto. Il percorso sta prendendo forma giorno dopo giorno, trasformando la fiaba in materia concreta: stoffe, linee, cuciture, volumi e dettagli diventano parte di un racconto collettivo che nasce nel borgo e parla della sua identità.

La Scuola di Sartoria non rappresenta soltanto un’attività formativa, ma anche un’occasione di crescita sociale e culturale. Il laboratorio mira a valorizzare competenze diffuse, spesso presenti a livello familiare o hobbistico, accompagnandole verso una maggiore consapevolezza tecnica e professionale. L’obiettivo è favorire nuove opportunità legate all’artigianato creativo, all’occupazione femminile, alla possibile autoimprenditorialità e alla costruzione di una filiera sartoriale connessa al brand “Rapone – Paese delle Fiabe”.

La Scuola di Sartoria assume così il carattere di un laboratorio corale, nel quale Luca Verdicchio, Lucia Martino e Ndiaye Ngary accompagnano gli allievi in un percorso condiviso di apprendimento, sperimentazione e creazione. Ogni maestro porta un tassello specifico, contribuendo alla costruzione di un ambiente formativo dinamico, aperto e fortemente legato all’identità di Rapone come Paese delle Fiabe.

Accanto alla dimensione tecnica, il percorso conserva una forte valenza umana. La sartoria diventa infatti un linguaggio condiviso, capace di mettere in relazione generazioni, culture e storie diverse. Ogni fase del lavoro, dalla scelta dei tessuti alla realizzazione dei dettagli, diventa occasione di confronto, collaborazione e crescita comune.

Con l’avanzamento delle attività, Rapone conferma il ruolo del Centro di Sperimentazione come luogo strategico per connettere cultura, artigianato, formazione e comunità. La fiaba, elemento identitario del borgo, continua così a trasformarsi in esperienza concreta, in sapere pratico e in possibilità di futuro.

Il percorso della Scuola di Sartoria si inserisce in una programmazione più ampia che comprende anche il Laboratorio Teatrale e le successive attività creative previste dal progetto. L’Intervento 4 continua dunque a rafforzare l’idea di Rapone come borgo laboratorio, dove il patrimonio immateriale diventa motore di partecipazione, inclusione e nuove competenze.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.