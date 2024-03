Rapinatore e giocatore…Ultima scommessa non riesce. Polizia lo arresta

E’ andata male a un rapinatore di 27 anni, georgiano, incensurato, coniugato, da anni a Matera, che ha tentato la giocata sicura poco prima dell’orario di chiusura in un centro scommesse del centro cittadino. La Squadra Mobile, giunta sul posto in poco tempo, lo ha arrestato in flagranza dopo avere ottenuto le indicazioni del caso dalla commessa e dal proprietario dell’attività. Utili sono state le immagini del sistema di videosorveglianza e la testimonianza della vittima, che si è trovata davanti l’aggressore con il volto semicoperto da una sciarpa e un coltello con una lama lunga 20 centimetri. La donna non ha perso la testa, ma sono stati attimi di paura, e ha dovuto consegnare l’incasso della giornata : 6000 euri. Le indagini sono partite subito e gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dal vicequestore, Gianni Albano, hanno consentito di risolvere la vicenda. L’uomo, grazie alle indicazioni ricevute, è stato rintracciato presso il posto di lavoro. Cerchio chiuso, come si svuol dire, con la perquisizione presso la sua abitazione, che è circondata da un’ampia campagna. Qui sono stati recuperati il coltello, il bottino e gli abiti indossati durante una rapina in un cassonetto. Una vicenda, consumatasi il 20 marzo scorso, chiusa in poco tempo e che ha portato la Procura a ipotizzare il reato di rapina aggravata e a convalidare l’arresto e la custodia cautelare in carcere. Per Matera , e non solo, ancora una conferma dell’azione e dell’efficacia dei servizi svolti dalla Polizia e di quanto programmato dal Questore Emma Ivagnes per mantenere alti i livelli di legalità, grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Impegno confermato anche per il ponte di Pasqua e Pasquetta, che vedrà a Matera e in altri centri della provincia una consistente presenza turistica.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Rapina 6 mila euro in un centro scommesse di Matera, arrestato dalla Polizia di Stato 27enne georgiano

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza un 29enne georgiano, regolare sul territorio italiano ed incensurato, per il reato ipotizzato di rapina aggravata. Nella tarda serata di mercoledì 20 marzo, infatti, giungeva sul 113 la segnalazione di una rapina che si era appena consumata ai danni di un centro scommesse ubicato in questo centro cittadino. Pertanto, gli agenti della sezione Volanti si recavano prontamente sul posto.

Dalle indagini svolte nell’immediato dagli agenti della Squadra Mobile, è emerso che l’uomo avrebbe agito con il volto parzialmente travisato e impugnando un grosso coltello da cucina. Sotto la minaccia dell’arma, avrebbe costretto la dipendente del centro scommesse a consegnargli l’incasso della giornata, pari a 6 mila euro, per poi dileguarsi velocemente.



Gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto autore del delitto, che è stato rintracciato sul luogo di lavoro, con indosso indumenti diversi da quelli utilizzati per la rapina. Dopo aver effettuato un approfondito controllo dell’abitazione dell’uomo, nascosti nella vegetazione presente sul retro della casa, è stata rinvenuta l’intera somma in contanti, insieme all’arma del delitto, subito repertata dalla Polizia scientifica. Lì vicino, inoltre, all’interno di un cassonetto della spazzatura, vi erano gli abiti indossati dal presunto rapinatore.

Così, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, su disposizione del P.M. di turno. Successivamente, il GIP ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere

Matera, 28 marzo 2024