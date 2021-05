Un giovane a volto coperto e armato di coltello ha compiuto una rapina in un negozio di ferramenta in via Gravina, a Matera,minacciando la cassiera e facendosi consegnare l’incasso . Subito dopo l’uomo si è dileguato a piedi, con il bottino. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia del Comando provinciale.