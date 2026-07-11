Ranucci: Sospendere le repliche di Report…è sospendere la qualità del lavoro di una squadra e la memoria di fatti importanti per il Paese

“Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore.” E’ la constatazione oggettiva che Sigfrido Ranucci ha fatto in un post di qualche minuto fa sulla decisione RAI. “La conseguenza di questa decisione -rileva- è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese. Le Repliche di Report avevano come temi i seguenti:

-Crollo del Ponte Morandi a Genova: un allarme già noto

-Le stragi di capaci e via D’Amelio, le Piste Nere

-Scuola: dai crolli al taglio delle risorse

-L’alta moda esternalizzata ai terziari cinesi

Tutti gli uomini del generale Vannacci e i presunti legami con la massoneria.

-Il garante della privacy

-Un calcio all’Italia: disastro Nazionale

-Il caso di malasanità che ha provocato la morte del piccolo Domenico.

-Cantiere olimpionico di Cortina

-Allerta alimentare su carne scaduta Bervini

-Fratelli coltelli: faida di Fdi in Sicilia

-Disastro Servizio nazionale sanitario: dai pronto soccorso alle liste di attesa

-Le nomine al Ministero della cultura: Beatrice Venezi e gestione contributi

-La strage di Cutro: responsabilità e scelte politiche

-L’aria inquinata dei porti

-Il cartello di Trump in Venezuela

-Amazon files: controllo dei dipendenti.

Come giornalista Rai sono rammaricato per i familiari delle vittime delle mancate manutenzioni delle infrastrutture dei ponti, a quelli dei magistrati e degli uomini delle scorte uccisi, ai familiari di chi è vittima della mala sanità e tutti gli altri. Coltivare la memoria è una risorsa ma anche un incubo per chi la teme. Comunque queste puntate, al momento le troverete su Raiplay.”

Da questo circo mediatico -impegnato ad azzannare alla gola Ranucci e la sua squadra, con tesi, sospetti e insinuazioni in base alla conclamata amicizia personale del giornalista con il principale sospettato di essere il mandante- emergerebbe che l’obiettivo dei mandanti dei bombaroli non fosse quello di farlo fuori fisicamente, ma giornalisticamente, minandone la credibilità sua e di Report. Come sintetizza ottimamente Natangelo nell sua vignetta.

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