Ranucci e quell’Italia che ancora esiste e resiste alla deriva democratica

Non perdiamo tutte le speranze. Quel famoso zoccolo duro della nostra democrazia post fascista c’è ed emerge nei momenti topici. Ed è infatti, sempre una buona notizia quando, questo pezzo di Paese che non si vuole arrendere alla deriva democratica in cui siamo precipitati, si palesa. Come è successo al referendum sulla giustizia. Ma come è successo anche ieri sera a Pomarico (ad un tiro di schioppo da Matera). Perchè non è proprio scontato che -in una società resa sempre più superficiale, distratta in vario modo e spinta in una chiusura nel privato, per altro in un sabato sera (giornata in genere dedicato allo svago)- oltre cinquecento persone decidano di raggiungere lo spiazzo sottostante il Municipio guidato dall’anche Presidente della Provincia, Francesco Mancini, per assistere al monologo -di due ore, due- di un giornalista. Segno confortante che c’è ancora una Italia che resiste e che sembra avere consapevolezza della importanza dirimente di una informazione libera e quindi in grado di assolvere a quel ruolo precipuo che le spetta nel raccontare, non l’ovvio o ciò che si vede in superficie, ma soprattutto ciò che il potere non vorrebbe si sapesse. Insomma, quel giornalismo tutto di un pezzo e con la schiena dritta, oggi rappresentato in primis dalla figura di Sigfrido Ranucci, a capo di quella altrettanto straordinaria squadra di colleghi che danno vita alle scomode inchieste mandate in onda, la domenica sera, su RaiTre all’interno della iconica REPORT (un vero e proprio incubo per affaristi di ogni risma e politici ad ogni livello nazionale o locale). E così in religioso silenzio è andata in scena la performance che Ranucci sta portando in giro per l’Italia: “Diario di un trapezista“, proposta dall’Amministrazione comunale.

La sensazione è quella di assistere ad una puntata di Report dal vivo, che si snoda intorno alla vita personale e professionale del conduttore a partire dagli esordi, sotto l’ala del suo mentore Roberto Morrione. Con Ranucci che -nel suo jeans e camicia bianca d’ordinanza- da quel palco snocciola eventi, nomi e date senza bisogno alcuno di un “gobbo” da cui sbirciare, abilità (quella memonica) che confessa essergli stata trasmessa da apposite istruzioni della sua mamma.

Si parte dal suo primo scoop andato in onda l’8 novembre 2005 (con le stesse resistenze e ostacoli di ora) sulla nascente Rainews24 (striscia all news -all’epoca notturna della Rai- ideata proprio da Morrione) che documentava l’uso del fosforo bianco da parte degli USA nella cittadina irachena di Fallujah. Per poi passare alla vicenda Parmalat e al ritrovamento (sempre grazie al suo lavoro per Report allora guidato dalla Gabanelli) dei quadri che Tanzi aveva sottratto agli azionisti. E così via tra colpi bassi dei renziani e tentativi di deligittimarlo (vicenda Toti) sino alle minacce vere e proprie che lo costringono a girare con una scorta. Insomma due ore in cui è concentrata la narrazione -intermezzata da contributi video- della fatica di una vita dedita al giornalismo d’inchiesta e per questo ostacolata in tutti i modi leciti ed illeciti. La dimostrazione vivente di come quello che dovrebbe essere cosa normale in un paese democratico, in Italia costituisce una scelta pericolosa, una strada difficile e che richiede determinazione per essere percorsa sino in fondo. Oltre ad un profondo attaccamento ad una funzione così indispensabile e una salda etica. Che ti consenta anche di superare momenti di sconforto, come quello che ha rivelato lo stava portando a compiere un azione disperata. Ma, fortunatamente, è stato solo un momento e lui ora, anche in queste occasioni, raccoglie tutto il meritato sincero affetto e sostegno di cittadini che vogliono continuare a sapere. Ad essere informati. Senza censure. Almeno fino a quando glielo continueranno a fare. Considerato il fuoco incrociato che si leva intorno al lavoro suo e della sua squadra non appena si cominciano ad anticipare i contenuti delle inchieste di ogni puntata di Report. Come quella che andrà in onda questa sera -l’ultima di questa stagione- in cui c’è anche un servizio sull’area petrolifera lucana.