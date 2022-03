L’autostrada non c’è ma la statale 7 Ferrandina – Matera, nel tratto di Pomarico ,il pedaggio lo fa pagare, come se le fosse. Il riferimento è a quell’autovelox, che passa all’incasso dopo qualche mese con una foto ricordo, se non avete rallentato per tempo. Quanti fanno quella strada periodicamente ormai l’hanno imparato a memoria. Ma per quanti lo incrociano per la prima volta, in discesa, e a velocità da pendenza al 10 per cento o giù di lì per raggiungere la Basentana , riceveranno a casa l’invito a pagare la sanzione. Eppure i cartelli di avviso ci sono, ma rallentare quasi d’improvviso è difficile, come è capitato a una coppia di livornesi in visita nei centri della collina materana. Per Michele e Michela che, ironia della sorte, portano il nome di san Michele, santo Patrono della bella Pomarico, una spesa in più da onorare . E una osservazione condivisa sul fatto che i Comuni debbano ricorrere all’autovelox per far fronte ai ridotti trasferimenti di cassa dello Stato. Giriamo osservazione e richiesta al presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi e anche a San Michele, perchè lo ”illumini” per una attesa scelta di buon senso…