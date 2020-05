Movida sotto controllo nella Città dei Sassi e con quella immagine tricolore sulla facciata della Bper, in piazza San Francesco d’Assisi, che delinea lo struscio accantonato durante il periodo di confinamento domiciliare e la voglia di prendere un gelato, qualcosa da bere o consumare qualcosa in pizzeria o al ristorante. Ma basta poco per fare due passi indietro, come sta accadendo- purtroppo- in alcune zone del BelPaese dove la voglia di incontrarsi, stare insieme e riprendere vecchie abitudini, riporta al rischio di nuovi contagi da virus a corona. Evitiamo assembramenti, manteniamo le distanze fisiche (come è esatto dire) di almeno un metro sopratutto se ci si siede dopo tanto tempo al tavolo di un locale per consumare e o bere qualcosa. In quel caso via la mascherina, ci mancherebbe altro, e usate tutte le precauzioni previste per una corretta sanificazione. Ne vale della sicurezza e della salute di tutti. Pensateci. E, sopratutto, non mettete in difficoltà i gestori dei locali – quelli che hanno deciso di riaprire- tra tante difficoltà, sacrifici per rispettare le norme di sicurezza e le tante disposizioni (a volte di difficile applicazione) che regolano la materia. A vigilare, e lo abbiamo visto a Matera, e così come in altri centri del Materano le forze dell’ordine con i servizi intensificati dal questore Luigi Liguori, così come stabilito in Prefettura, nel corso di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un lavoro prezioso, continuo, in divisa o discreto con pattuglie ”in borghese” nell’attività di prevenzione. Stiamo all’aria aperta, ma evitiamo i rischi di una ”comprensibile” euforia di ritorno alla socialità che non va compromesso con gesti e comportamenti irresponsabili. Pensateci, alla vigilia della riapertura dei flussi interregionali che potrebbero portare dalle nostre parti contagi anche da asintomatici. Forse occorrerà lavorare, aldilà degli appelli consueti che vengono da Istituzioni, medici, Associazioni, a una campagna più efficace di ”prossimità” che arrivi a occhi e orecchie della gente , sopratutto al sabato sera…Prevenire. Pensiamoci. E, a proposito di prevenzione, l’attività delle forze dell’ordine e di polizia locale prosegue nel verificare il rispetto delle norme di sicurezza anche all’interno dei locali. Sicurezza per tutti a 360 gradi e con tanto senso di responsabilità. Si puo’ e si deve fare, per aiutare il Paese a ripartire.