Ragazzi, tra di voi c’è Gadrillo: rispettatelo. E’ uno di voi…

Metà gatto e metà coccodrillo, ma con un cuore grande così, dagli occhi lucidi e curiosi, pronto a giocare, a dare una mano se lo guarderete alla stessa maniera. Del resto la ‘’Natura’’ sa quello che fa e la diversità, aldilà del colore della pena, dei modi di pensare, di comportare è un valore aggiunto per crescere e far crescere la società nel rispetto di quello che siamo: persone, specie animali o vegetali. Il simpatico personaggio di ‘’ Gadrillo’’(Universo Sud edizioni) ideato dalla pomaricana Tiziana Angelotti, ingegnere civile strutturista e insegnante di fisica all’Iis ‘’ G.B Pentasuglia’’ di Matera ci ha messo tanto della sua sensibilità e della capacità di guardarsi intorno. Ambientando la storia di Gadrillo, con le illustrazioni di Roberta Gherardi, a Normalandia. Nella città della Normalandia dove le cose vanno bene finchè il piccolo è in una famiglia, dove i caratteri ereditari si vedono nei volti e sul corpo di papà, mamma, fratelli e sorelle. Tutto normale: essere ‘’diversi’’ è così. Ma a scuola, dove occorre fare delle scelte, per imparare e crescere con altri piccoli studenti con tratti somatici più marcati nati da genitori della stessa specie( solo gatti o solo coccodrilli) viene fuori il problema dell’ambientamento e del farsi accettare. Spuntano i pregiudizi che fanno guardare Gadrillo come un ‘’diverso’’, tanto da alimentare quella pessima abitudine fatta di sfottò, solitudine e persecuzioni che portano le vittime alla disperazione. E’ quello che oggi si chiama bullismo, che viene praticato da quanti non hanno il buon senso di comprendere e accettare la diversità a scuola e sui social. Tocca a famiglie, genitori, amici aiutare, prima che sia troppo tardi. E la solitudine, il rinchiudersi in sé stessi è uno di questi segnali. Lo è anche il simpatico Gadrillo che preferisce andare al fiume a pescare nel silenzio dei luoghi…finchè non accade di essere protagonista di un gesto di solidarietà, che lo porta a salvare Gatto Gratto, il ‘’bullista’’ per eccellenza della sua classe. Un ingrato che, sorpresa,poi si scoglie come neve al sole…Anche lui è un diverso che si nasconde sotto una ‘’pelle’’ di ipocrisia. Per Gadrillo, cuore buono, e una verità inaspettata che gli restituisce fiducia anche tra i compagni di classe che lo sorprendono con una festa. Per loro è ‘’Super’’ e diventerà il custode dei diritti di tutti gli abitanti di Normalandia. Fatelo anche voi ragazzi seguendo quel ‘’ C’era una volta..e ancora c’è’’ che racconta di favole e storie accadute e che possono ancora accadere.



UN POST DEL’AUTRICE

Lieta (ed emozionata) di presentarvi il mio primo libro: Gadrillo.

Un racconto di cambiamento e inclusione adatto ai più piccoli ma soprattutto un messaggio di speranza per l’umanità: la diversità come superpotere.

La favola, raccontata in maniera simpatica e non priva di citazioni ben note che strapperanno un sorriso anche ai grandi, ha come obiettivo quello di far comprendere ai bambini, con un linguaggio semplice e ben comprensibile, un concetto molto complesso come quello della diversità, che ogni essere umano ha provato almeno una volta nella vita, ma anche concetti come la democrazia e i tanti sacrifici dei genitori per i loro bambini.

In fondo…c’è un po’ di Gadrillo in ognuno di noi.

Chi è Gadrillo? Curiosi? Per scoprilo non vi resta che visitare https://lnkd.in/drcgPsSx