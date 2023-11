Ragazzi. Sobri alla guida. Con la vita non si scherza

Ben vengano le campagne di sensibilizzazione, che possono evitare la perdita di giovani vite o che i segni di incidenti stradali possano limitarne l’esistenza con tutte le sofferenze immaginabili su famiglie, amici, compagni di scuola. E proprio dai luoghi della formazione dei ”cittadini di domani” che, si auspica, maturino senso di responsabilità e adottino sani stili di vita, vengono esempi di buone pratiche per contenere i dati luttuosi sugli incidenti. Durante il primo semestre del 2023 si sono registrati,infatti, 79124 incidenti, con 1384 morti e 106.433 feriti: in media ( fonte Aci-Istat) 437 incidente, 7,6 morti e 588 feriti al giorno.E allora le campagne di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei giovani servono eccome.

Così con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi di incidenti stradali e sulle conseguenze penali , causate dall’uso di alcol e droghe, quando si è alla guida di auto, cicli e motocicli un pool di esperti che sta portando avanti il progetto ”#Escomanonbevo” ha incontrato a Matera gli studenti dell’ Istituto di istruzione superiore ”Isabella Morra’. L’iniziativa, promossa dal Comune di Matera con Prefettura, Azienda sanitaria materana e Automobile club d’Italia (Aci), e finanziata dalla Presidenza del consiglio dei Ministri. L’incontro, che ha preceduto la giornata mondiale delle vittime della strada, è stato caratterizzato dalla proiezione di un video sui rischi di alcol e droghe alla guida, curato dall’associazione “Andrea Cucari”, che porta avanti iniziative di sensibilizzazione sull’argomento . Un avvocato, Giuseppe Lamacchia, e una psicologa Simona Montemurro hanno approfondito i rischi di legge legati al codice della strada. Alcuni studenti si sono sottoposti alla pratica dell’alcol test, condotta da un agente della Polizia locale,e sperimentato su un tappeto con ostacoli- ”srotolato e allestito” dal direttore dell’Aci Donato Luongo- le conseguenze di quel tipo di abuso sulla percezione visiva e sul comportamento , indossando occhiali speciali che simulano quella condizione. Qualcuno se l’è cavata,e tra questi anche una docente, evitando di abbattere i birilli rossi, che rappresentavano i pedoni, o cercando di aprire un lucchetto rossa con una chiavetta che trovava la fessura dopo alcuni tentativi.



Niente alcolici, droghe e altri abusi che possono mettere a rischio la vostra incolumità e quella degli altri. E il tema della sicurezza stradale dovrebbe trovare continuità negli insegnamenti di ”educazione civica”, una materia ballerina che andrebbe istituzionalizzata e consolidata. La preside dell’Istituto Caterina Policaro, sempre attenta alle problematiche dei giovani, delle cause del disagio, intende portare avanti quel percorso e contribuire alla formazione responsabile dei ragazzi.

#Escomanonbevo proseguirà nelle prossime settimane con nuovi incontri in altri istituti superiori di Matera, culminando in un evento conclusivo che includerà un gioco urbano e l’utilizzo di un simulatore di guida. L’obiettivo finale è promuovere una guida responsabile e consapevole tra i giovani, contribuendo a creare una comunità più sicura sulle strade. L’Aci, intanto, ha attivato la campagna Blindside (lato cieco… da non superare)



