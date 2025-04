Ragazzi, siete arrivati in Italia? Vi tocca il gioco dell’oca…Firma copie al Tam

C’è poco da scherzare con la testa al gioco…quando si tratta di parlare di giovani migranti (il film Io Capitano ne è la cruda conferma) che arrivano nel BelPaese con la speranza di costruire una nuova vita, anche per i parenti che sono rimasti in Africa o in Asia. Così la burocrazia è sempre lì in agguato (anche per gli Italiani, per altre cose) per rendere tutto difficile e con il rischio di finire in un Centro di accoglienza immigrati in attesa della Liberazione, di un prolungmanento della detenzione o nelle fila del lavoro nero , senza contratto e di rimetterci la vita. Il libro a fumetti di Action 30 tira fuori uno spaccato dell’immigrazione giovanile che non lascia spazio a comment. Oggi 22 aprile a Matera, dalle 16.00 al Tam di via Ridola n.13 , il firmacopie del lavoro realizzato da di Antonio Mirizzi e Chiara Suanno, ‘guidati’ dalla ricercatrice Sarah Walker. Non abbiamo letto e nè ricevuto copia del libro per una recensione, come siamo abituato a fare. Abbiamo riportato, riprendendo una pagina sociale di ‘Animazione sociale”, un testo sull’argomento per un assaggio dell’argomento. Se vi va fate girare. Tam tam… per saperne di più



ANIMAZIONE SOCIALE

STORIE DI CRESCITA E MIGRAZIONE

«La metafora del gioco dell’oca vuole far riflettere sul rischio più grande che corrono i giovani #migranti in Italia: perdere tutto ciò che hanno ottenuto e tornare al punto di partenza».

📖 Il nr. 376 di Animazione Sociale ospita la #graphicnovel “Il gioco dell’oca” (pp. 27-44) dedicata ai ragazzi che la burocrazia ci ha ormai abituato a chiamare «minori stranieri non accompagnati» (#Msna). Il fumetto si basa sulle esperienze di vita di otto ragazzi (cinque #nigeriani e tre #gambiani) che hanno attraversato la rotta del #Mediterraneo centrale.

Le loro storie sono state inizialmente raccolte nell’ambito di una ricerca etnografica, quando i ragazzi vivevano presso il #centrodiaccoglienza per minori (maschi) «Giallo» a Bologna, poi sono state riprese quando avevano lasciato il centro ‒ ormai «adulti» da un po’.

Il #fumetto cerca di riprodurre il punto di vista dei ragazzi sul sistema di accoglienza della società che li ospita. Un sistema che li espone, appunto, al “gioco dell’oca”.

🔴 𝗜𝗟 𝗚𝗜𝗢𝗖𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗢𝗖𝗔 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗲 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, di Sarah Walker, Antonio Mirizzi, Chiara Suanno, in «Animazione Sociale», nr. 376, pp. 27-44.

✍️ Sarah Walker è ricercatrice e operatrice sui temi delle migrazioni, del razzismo e delle disuguaglianze. Attualmente è Post Doc all’Università di Bologna.

🖌️ Antonio Mirizzi, sceneggiatore, dottorando in narratologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, insegna fumetto all’Arena del Fumetto a Bologna.

🖌️Chiara Suanno, assegnista di ricerca in biologia all’Università di Bologna, ha studiato fumetto e illustrazione da autodidatta e all’Arena del Fumetto.