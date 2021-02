C’è tempo fino al 1 marzo per presentare manifestazioni di interesse per i giovani studenti universitari che vorranno partecipare all’Expo Dubai 2020, che vedrà il 1 ottobre 2021, una qualificata presenza dell’offerta del BelPaese con il ”Padiglione Italia” presentato (ricordate?) nel 2019 alla Cava del Sole. Nel bando, che pubblichiamo di seguito le indicazioni per candidarsi a partecipare a una esperienza unica. Ci piacerebbe che alla ”leva” ci siano anche ragazzi di Matera, della Basilicata che hanno partecipato alla esperienza di Matera capitale europea della cultura. Sarebbe un legame che si rafforza e per la nostra città, per i tanti centri della nostra regione una opportunità che può contribuire a impostare su basi solide la graduale ripresa della nostra offerta. Passate parola e fate girare questo link anche tra i nostri ragazzi che studiano fuori regione o all’estero.



Roma, 12 febbraio 2021

Il Commissariato italiano per Expo 2020 Dubai, in collaborazione con la Fondazione

CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), annuncia l’avvio del

percorso di selezione del “Programma Volontari” del Padiglione Italia

all’Esposizione Universale, al via il 1° ottobre di quest’anno.

Si tratta di un’occasione di formazione unica offerta agli studenti universitari (tra i

21 e i 28 anni di età) per ampliare le proprie conoscenze ed esperienze in ambito

internazionale, contribuendo all’organizzazione e alla gestione della partecipazione

italiana al più importante evento globale mai organizzato nell’area che comprende

Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale.

Il programma ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori risorse delle Università italiane

e di creare una comunità di volontari-in-formazione che contribuirà ad accogliere e

a orientare i visitatori del Padiglione Italia durante i sei mesi di Expo Dubai.

Il bando di partecipazione è consultabile sul sito https://italyexpo2020.it/italysexpo-2020-volunteers-programme/

Il percorso di selezione del Programma è articolato in 4 fasi:

1. Gli studenti interessati al Programma Volontari sono invitati a compilare e

inviare una preliminare manifestazione di interesse, entro le ore 12:00 di

lunedì 1° marzo 2021, attraverso il modulo online disponibile all’indirizzo

https://forms.gle/p7tQ3NeGYixAq4h79

Dubai

