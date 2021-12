Open day prenatalizio per i ragazzi delle medie inferiori con un motivo in più per accrescere curiosità, interessi, di fare la scelta giusta per il proprio futuro. E se quello che abbiamo visto all’ IIS ”Isabella Morra” di Matera non è nelle atmosfere e nelle avventure del maghetto Harry Potter, narrate dalla scrittrice Joanne Rowling, beh ci siamo andati vicino. E vi invitiamo a provare la stessa sensazione anche nelle altre due giornate di orientamento, fissate il 15 e il 23 gennaio 2022. Non capita tutti i giorni ,infatti, di essere accolti all’ingresso di una scuola da una poetessa del passato, Isabella Morra, in abito d’epoca e di entrare nel presente e poi nel futuro avvicinando il telefonino a un lettore QR Code, che ti porta nelle aree di interesse in compagnia di una valletta dal vestito scarlatto.



Una accoglienza efficace che la dice tutta sulla storia della scuola, che accoglie studenti delle provincia di Matera e dei centri pugliesi,e della volontà di guardare al futuro : dai servizi socio sanitari a quelli commerciali, dalla chimica all’ambiente,dall’artigianato all’industria, alla moda che stimolano la creatività dei ragazzi. E girando e soffermandoci nei laboratori abbiamo avuto modo di constatare di quanto voglia abbiano di fare, riuscire e affermarsi le professionalità di domani, sotto la guida esperta dei docenti e della preside Antonia Salerno. Ma c’è dell’altro che potrete scoprire visitando la scuola nelle giornate di open day e le pagine social www.iismorra.gov.it e facebook . Ma potrete fare di più consigliando i ragazzi a recarsi in via Dante. Che aspettate? Passate parola…