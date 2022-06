Ragazzi. E’ demenziale. Lasciate perdere la Coppa estiva dei Boiler…

…Nota come boiler summer cup, che finisce con il trattare ragazze in sovrappeso, in particolare come fossero degli scaldabagno, per un campionato dove la sconfitta è dietro l’angolo. Ed è un malvezzo segnalato e condannato da più parti, per evitare che qualcuno per emulazione, sfida ci finisca dentro per eccesso di leggerezza, protagonismo o buona fede e con il rischio, per le vittime di subire di bullismo e di violenza. La Polizia Postale di Matera, e non solo, monitora e mette in guardia quanti, per gioco, o per il solito passaparola, intendono partecipare a un campionato che resta comunque una sconfitta. Il riferimento è ai potenziali concorrenti, pronti a puntare il dito prima in maniera virtuale e poi nel reale, cimentandosi in un gioco sciocco che rischia di sfociare nel bullismo dopo aver messo alla berlina, sui social, e senza alcuna autorizzazione, chi ha qualche chilo in più .E, magari, ha difficoltà per quelle rotondità a farsi accettare o ad aver rapporti con gli altri. Il noto pittore colombiano Fernando Botero, che ha disegnato, persone con forme abbondanti ha tirato fuori anima e sentimenti di quanti hanno una taglia con tante XXXLLL. Vi strapperanno di primo acchito un sorriso, ma poi tenerezza e rispetto. Guardate quelle opere, davvero tante, e lasciate perdere la summer boiler cup. Renderà infelici voi e altri. Pensateci.



I CONSIGLI DELLE POLIZIA POSTALE

COSA E’ LA BOILER SUMMER CUP E I RISCHI CHE SI CORRONO

80/90 chili, 1 punto. 90/100 chili, 2 punti. 100/110 chili, 3 punti. 110+, 5 punti. Il listino dei punteggi della Boiler Summer Cup. si guadagnano punti se nei locali si approcciano ragazze formose, più lo sono più il punteggio sale. Chi «colleziona più boiler» (letteralmente scaldabagno, caldaia) vince un ingresso gratuito in un locale a scelta. Ovviamente tutto immortalato e sbattuto on line senza autorizzazione e solo con l’intento di umiliare e ridicolizzare. Un concentrato di bullismo, discriminazione, grassofobia e misoginia, che purtroppo è diventato virale e rischia di diventare estremamente pericoloso. L’inizio della challenge è prevista per il 21 giugno, ma qualcuno ha già iniziato a postare i primi video e a mietere le prime vittime. Ragazze che ammettono di non avere più «il coraggio di uscire» per paura di essere bullizzate o che raccontano di essersi riconosciute nei filmati e di provare vergogna e senso di inadeguatezza

Chi partecipa alla sfida di solito, mentre si avvicina o interagisce con la vittima esibisce sullo schermo dello smartphone l’immagine della torre infernale del videogioco “Clash of Clans” . E occhio agli hashtag come #boilersummerchallenge, boilesummerup, torreinfernale, golemixir e altri.