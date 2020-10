Lasciate perdere per un attimo l’alienante mondo virtuale dei social, dei videogiochi, dei fotoritocchi che ‘’aiutano’’ ad apparire meglio di quello che si è per passare al centro temporaneo (un minuto, 30 secondi) dell’attenzione mediatica di avere tanta attenzione da una platea di seguaci, adoratori o adulatori (follower) abituati a muoversi da una parte o dell’altra, se avete un ciuffo di capelli fuori posto o non avete nulla dire. E guardatevi intorno a quel reale dove vivete. Alzate la testa e guardate gente, strade, palazzi, ascoltate suoni, annusate odori e vi accorgerete che è un pezzo della vostra storia…Cercata quella parte di identità che non potete ignorare. Siete a Matera in una Città millenaria ad alta sostenibilità e vi accorgerete che la conoscete poco. Se vi chiedono dove sono via Muro, la Civita, non potete ignorarlo o chiedere cosa c’è accanto…magari un bar, un negozio che non è eterno. La provocazione-riflessione di Antonio Serravezza, abituati come tanti a battere la città e il territorio in lungo e in largo è un modo per conservare la memoria. Ma muovete gambe e fate funzionare la testa, poi riprendete pure lo smartphone ma per conoscere la città.

Le riflessioni di Serravezza



l miglior modo di predire il futuro è crearlo. Come la storia insegna è importante sapere da dove si viene, per capire dove si sta andando e il lungo viaggio sin qui compiuto. La storia non insegna niente in se stessa ma permette di capire le nostre origini, le relazioni tra i popoli fino ad oggi, la situazione attuale che risulta del passato, e permette di sognare ai nostri antenati, che avevano un paesaggio mentale alle volte diverso ed identico. La nostra storia è un racconto, una proiezione della nostra identità collettiva. Insegna a oltrepassare la memoria, a capire. La storia millenaria della nostra città si sta diluendo tra i nostri giovani senza che loro conoscano le loro radici che arrivano dal profondo di un terreno ostile e che oggi sembra ben concimato. La storia ricorda le vicende importanti, epiche, i grandi uomini, le grandi idee da cui possiamo trarre insegnamento, ci fa capire le cose buone che abbiamo fatto in passato e gli errori che abbiamo compiuto. Ci aiuta a capire come funzionano le cose. Dovremmo trarre esempio dalle cose che si sono fatte in passato, in modo che quando troviamo degli accadimenti simili possiamo avere indicazioni su come muoverci. I nostri giovani sembrano essere sempre più distanti dal passato di una città che viveva lungo il dorsale scosceso di un torrente con tantissime difficoltà e che si faceva forza in una unica comunità. I giovani materani non prendono indicazioni dal passato e non reputo giusto questo loro atteggiamento. Guardare il passato perché non è che la storia si ripete sempre uguale, ma fa capire quali direzioni sono state prese in passato e quali risultati si sono conseguiti. Questo è il messaggio che lancio ai giovani materani affinché la conoscenza del passato possa aiutare loro a prendere delle decisioni ponderate per il futuro. Diciamo così: vivere la vita di tutti i giorni senza conoscere la storia è come andare a vedere un film in 3D senza gli appositi occhialini. Tutto sfuocato, niente appare nella giusta prospettiva, molte cose sono incomprensibili ma ce se ne rende conto solo quando ci si mette gli occhialini e si nota la differenza. Ragazzi l’utilità della storia appare chiara solo a chi la conosce già. Giovani materani il nostro futuro dipende dal vostro presente…come si dice in dialetto apr’t l’ucckj’!

