Ne avevamo parlato in altro servizio e alla fine l’appello lanciato al presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, dai genitori dei ragazzi del borgo La Martella di Matera è stato accolto. Potranno utilizzare l’ultimo bus delle 23 per tornare a casa e con la capienza giusta, evitando che qualcuno li andasse a prendere in città. A consentirlo l’ordinanza del 14 giugno scorso che prevede un massimo di contentimento pari al 60 per cento dei posti consentiti sui mezzi pubblici. Meglio così. Ricordate ragazzi. Quello è l’ultimo bus per tornare a casa….

LA NOTA DEI GENITORI

La Regione Basilicata ha recepito nell’Ordinanza n. 27del 14/06/2020 le linee guida contenute nel DPCM 11 giugno 2020 che, in deroga al rispetto del distanziamento di 1 metro dei passeggeri negli autobus di linea urbana, prevedono un massimo di contenimento pari al 60% dei posti consentiti sulla carta di circolazione.

In pratica, dal 17 giugno è possibile, sugli autobus grandi della Miccolis, viaggiare seduti su 17 posti e in piedi in 39 passeggeri.

Soddisfatti gli adolescenti residenti nel Borgo La Martella e più tranquilli i genitori, sapendo che i propri figli non rischierebbero di rimanere a terra sopratutto nell’ultima corsa serale delle ore 23.

Matera, 18 giugno 2020

