Ragazzi, calmatevi…

Una parola di troppo, per motivi sui quali indagano i Carabinieri, e un litigio tra minori che poteva finire male dopo il ferimento a un braccio di un ragazzo, colpito dalla lama di un coltello di ridotte dimensioni. Non citeremo il Comune dell’aggressore (segnalato al tribunale dei minori di Potenza) e nè tantomeno quello della vittima, che ha lasciato l’ospedale dopo essersi fatto medicare. Ma l’episodio avvenuto lunedì scorso, in un centro della collina basentana, dopo l’orario scolastico, deve far riflettere e stimolare famiglie (nei nostri centri, per fortuna ci sono ancora), scuola, comuni, associazioni a guardarsi intorno e , se possibile, a intervenire per tempo. Anche se certi episodi avvengono in attesa che ragazzi pendolari, come in questo caso, tornino a casa con l’autobus. Materia per sociologi e studiosi del disagio. Con l’interrogativo di sempre sulle cause del disagio : spopolamento, scomparsa dei centri di aggregazione, dimensione alienanti e i modelli negativi dei social, assenza di riferimenti, crisi dei valori e di politiche di prevenzione,indifferenza. Ragazzi, comunque, calmatevi…Non ne vale la pena rovinarsi la vita. Pensateci. E la cronaca di altri centri, purtroppo, offre tanti spunti per riflettere.

+ la foto è tratta da Orizzonte scuola notizie