Ragazzi, attenti alle trappole dei social. Lezione della Polizia al lido di Policoro

Il concetto è sempre lo stesso: non aprite la porta agli sconosciuti, perché pericoli, ricatti, richieste particolari che fanno presa sulla buona fede e ingenuità dei minori, con metodi diretti o subdoli possono portare a conseguenze spiacevoli. A ricordarlo la Polizia di Sato di Matera, che nella mattinata del 28 agosto ha incontrato i piccoli ospiti del Circolo velico lucano per una lezione sulla cybersicurezza, nell’ambito della campagna ” Cibersummer” promossa dagli esperti della Polizia Postale. Tante domande, curiosità da soddisfare sui casi che possono accadere navigando nella rete. Naturalmente l’invito a vigilare è rivolto anche ai genitori. Uso del telefonino con gli accorgimenti dovuti. Al mare si va per divertirsi e non per trascorrere ora a navigare sui social sotto l’ombrellone…Stessa cosa a tavola, a casa. E’ questione di responsabilità. Essere previdenti. I rischi di essere adescati da pescecani senza scrupoli nella rete c’è tutto. Bimbi e genitori non lo dimentichino.



COMUNICATO STAMPA

Cybersummer: la Polizia di Stato di Matera incontra a Policoro Lido bambini e ragazzi per promuovere la sicurezza online

Questa mattina, gli operatori della Polizia di Stato di Matera hanno fatto tappa presso il Circolo Velico Lucano di Policoro Lido per un nuovo appuntamento con la campagna “Cybersummer”, promossa dalla Polizia Postale e dedicata all’educazione digitale dei più giovani.

Giunta alla sua seconda edizione, Cybersummer è attiva da luglio in numerose località italiane ed è rivolta ai frequentatori di centri estivi e di spazi aggregativi extra-scolastici.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi a un uso consapevole della rete, affrontando tematiche cruciali come il cyberbullismo, l’adescamento online, i furti d’identità digitale e, più in generale, i rischi connessi all’uso dei social media.



Durante l’incontro di oggi, circa 150 giovani tra i 10 e i 14 anni hanno interagito con gli specialisti della Polizia Postale, ponendo domande e mostrando vivo interesse per gli argomenti trattati.

Sono stati distribuiti materiali informativi pensati sia per i ragazzi sia per le famiglie, con l’intento di rafforzare la consapevolezza collettiva sui rischi connessi al mondo digitale.

L’iniziativa costituisce una delle tante azioni messe in campo dalla Polizia Postale per promuovere una cultura della prevenzione online, attraverso un linguaggio accessibile e adeguato all’età dei destinatari.