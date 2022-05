Colori e pennelli per realizzare ad Aliano murales dedicati a Carlo Levi nel corso della 35^ edizione della estemporanea interregionale di Pittura, dedicata a Don Carlo, medico, artista, politico, e scrittore torinese che nella città dei calanchi visse il periodo del confino durante il ”ventennio” . L’appuntamento è per il 28 maggio, come ci ha confermato il presidente del circolo Panevino, don Pierino Dilenge, che organizza la manifestazione. Quest’anno , oltre alle scolaresche delle medie superiori provenienti anche da fuori regione, ci saranno anche due gruppi con ragazzi con ragazzi diversamente abili da Bernalda e da Potenza, rispettivamente delle strutture dei Padri trinitari e di un centro diurno del capoluogo di regione. E don Pierino, mostrandoci una copia cartacea de ‘’ La Voce dei Calanchi, al 46° anno di pubblicazioni, fa riferimento all’artista lucana Irene Grieco, che ha riprodotto un’opera musiva del Telero Lucania 61,per la chiesa di San Luigi Gonzaga di Aliano. Un lavoro realizzato anche con l’apporto de ragazzi dell’Istituto di riabilitazione dei padri Trinitari di Bernalda. Don Pierino è infaticabile e non è affatto cambiato dopo la pubblicazione del libro con la sua storia ‘’ Il 36° confinato, un prete confinato nei luoghi di Carlo Levi’’, scritto dal collega Emilio Salierno. Un libro presentato un po’ ovunque, ora in versione in lingua inglese ‘ Exile number 36. A rivoluzionary priest echoes Carlo Levi’s calling’’. Un lavoro dalle notevoli potenzialità, che potrebbe diventare un film come riporta ‘’ La Voce’’ nel servizio ‘’ Ballando il sirtaki insieme a Zorba il greco’’. Per ora nessuna indiscrezione. Don Pierino concentrato sull’estemporanea di pittura dei ‘’suoi’’ ragazzi ispirati da Carlo Levi.