Il tempo è tiranno e non ci è possibile seguire fino a sera, quando il cielo si ammanta di stelle, le interessanti iniziative che Openet – nella base spaziale del Paip 2- ha organizzato per la giornata delle “Donne nella scienza”, evento di avvio tra i tanti che porterà in primavera alla inaugurazione di una città siderale tutta da vedere e, naturalmente, da studiare. Appena varcato l’ingresso e ammirando in profondità la Luna, il satellite della Terra, abbiamo pensato a due grandi donne astronaute di epoche diverse: la sovietica Valentina Tereshkova, in orbita nel 1963 con una Soyuyz e la nostra Samantha Cristoforetti che vanta un record di permanenza nello spazio , in base orbitante, con le missioniISS Expedition 42/Expedition 43 . Ma non è escluso che anche da Matera, prima o poi, una scienziata, ricercatrice possa partecipare a un programma che contribuisca a cambiare le sorti dell’umanità.



E gli spunti per farlo lo abbiamo letto su una vetrata, sulla quale erano riportate le ”basse” percentuali di donne nelle scienze o con ruoli di responsabilità nell’economia. E allora in materie ostiche, per l’Italia della cultura classica, come matematica, fisica, ingegneria, matematica, chimica, informatica c’è la possibilità di sfide che guardano al futuro : da sistemista a programmatrice, da analisa programmatrice a esperta in sicurezza, imprenditrice e inventrice. Per ragazzi e ragazze, sopratutto, del liceo scientifico Dante Alighieri di Matera un assaggio per un orientamento in corso d’opera che è dietro l’angolo. Del resto la mostra, i workshop promossi dall’amministratore di Openet Vito Gaudiano e organizzati dal suo qualificato e giovane staff di collaboratori, hanno puntato a smentire nei fatti la mancanza di modelli femminili nel mondo scientifico e a combattere gli stereotipi di genere.



E a lavoro largo al fuoco purificatore della conoscenza. Un vocabolario bruciato contro gli stereotipi sulle donne nel mondo della scienza, la voce dell’astrofisica italiana Margherita Hack che accompagna alla conoscenza dell’Universo dalla sua Trieste, il libro con la memoria di un’astronauta donna Naomi Mitchison,la scoperta di Rosalind Elsie Franklin della struttura a doppia elica del Dna, l’impegno di Milena Mavic che ha firmato quattro trattati che nel 1921 le valsero il premio Nobel per la fisica, le applicazioni di studi fatti da donne che hanno portato alla realizzazioni di droni, robot. Sono alcuni degli esempi che caratterizzano la mostra ” Donne nella scienza”, inaugurata nell’ambito del programma ” Spark me” . E’ il primo evento che caratterizza la realizzazione, in corso d’opera, della prima Academy italiana dedicata alle tematiche scientifiche e di sviluppo tecnologico in ambito spaziale, che ha coinvolto partner pubblici e privati e un investimento di 1 milione di euro su un investimento di 1 milione di Euro su una superficie di oltre 4000 metri quadrati.



Mostra davvero ,interessante, che con le luci della sera e a led offre un fascino particolare. Un assaggio di quello che vedremo negli ambienti in corso di allestimento. Nel frattempo gli spunti della mostra che contribuisce a ristabilire verità sull’apporto delle donne alla scoperta della conoscenza e delle scienze, intuizioni, brevetti, formule, studi spesso raccontati al maschile e con meriti sottratti che hanno portato ad altri riconoscimenti internazionali. C’è posto per tanti giovani, donne in particolare che vogliano avviare studi e ricerche anche in maniera originale. Accanto alle donne scienziate famose sono annoverate anche ragazze come Martiantonietta Palasciano, che ha realizzato opere particolari nella raffigurazione asemantica del pianeta o della natura. Uno spazio è dedicato anche alla autrici di romanzi di fantascienza, con la testa tra gli astri ma con i piedi ben piantati per Terra. Ma di questo continueremo a parlare nelle prossime settimane e in vista della inaugurazione di quanto previsto con Spark me.