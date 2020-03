Poco tempo per organizzarsi, dopo l’emissione delle nuove ordinanze ministeriale e della Regione Basilicata che impongono di rafforzare le misure di controllo nei confronti di quanti hanno deciso, per un motivo o per un altro, di abbandonare le zone rosse del centro Nord dove l’epidemia da Corona virus ”covit 19” è in corso- E così, dopo un tavolo tecnico convocato in Questura, d’intesa con i rappresentanti istituzionali di Prefettura e Comune, e di concerto con altre forze dell’Ordine si è messo a punto un piano di controlli straordinari. La Prefettura, dal canto suo, come riportato in altri servizi riprenderà appieno i servizi all’utenza, dopo gli interventi di sanificazione degli ambienti. Di seguito le note della Questura e della Prefettura.



LA NOTA DELLA QUESTURA

CONTROLLI STRAORDINARI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DI REGIONE, PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019

Il Questore di Matera Luigi Liguori, sentito il Prefetto e d’intesa con il Sindaco Raffaello de Ruggeri, all’esito di un tavolo tecnico ancora in corso presso la Questura di Matera, di concerto con le altre Forze di Polizia, sta procedendo alla pianificazione di controlli straordinari finalizzati ad assicurare l’attuazione in questa provincia delle misure disposte dal Presidente della Regione Basilicata nell’Ordinanza n.3 dell’8 marzo, per il contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica, emanata alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data.

Tali controlli nascono dalla necessità di garantire il pacifico svolgimento dell’ attività di assistenza, informazione e monitoraggio nei confronti di concittadini di rientro in questa Provincia o di turisti provenienti dalla zona rossa del Nord, svolta dalla Protezione Civile.



E QUELLA DELLA PREFETTURA

Il Prefetto di Matera, risultato positivo al test rivelatore del contagio da COVID-19, segue dal luogo di degenza l’evolversi della situazione in Provincia, in costante contatto telefonico con il Questore e con il proprio Ufficio.

I suoi collaboratori, che con lui hanno avuto diretti contatti, sottoposti ad analoghi test diagnostici, sono invece risultati non contagiati.

Su disposizione dell’Autorità sanitaria, ed in via precauzionale, tutti gli ambienti della Prefettura lunedì 9 e martedì 10 marzo 2020, saranno interessati dalle operazioni di sanificazione, ad opera di un’impresa specializzata e rimarranno pertanto chiusi al pubblico

Negli stessi giorni i servizi i servizi essenziali saranno assicurati, tramite apposito servizio di reperibilità, attivabile contattando il centralino della Prefettura al numero 08353491.

Da mercoledì 11 marzo 2020, gli uffici della Prefettura aperti al pubblico saranno regolarmente operativi.

Con l’occasione, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima collaborazione, applicando scrupolosamente le regole profilattiche pubblicate sul sito del Ministero della Salute.