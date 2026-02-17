Raffaello Digilio, protagonista di “The Voice Kids” 2026, ricevuto al Comune di Matera

Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, si legge in una nota “ha ricevuto questa mattina nel Palazzo Municipale, con l’Assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino, il giovane materano Raffaello Digilio, accompagnato dalla sua famiglia, reduce dalla straordinaria esperienza televisiva a The Voice Kids 2026. Raffaello, appena 10 anni, ha emozionato e appassionato per mesi l’intera comunità cittadina durante la quarta edizione del talent show di RAI 2, condotto da Antonella Clerici. Il giovane cantante della Città dei Sassi si è distinto fin dalle Blind Audition, conquistando pubblico e giuria con le interpretazioni brillanti dei brani presentati e arrivando a un passo dalla vittoria finale. Un percorso entusiasmante che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i materani fino all’ultima esibizione e che resterà un ricordo indimenticabile nella vita del giovane cantante. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Nicoletti e l’Assessore Casino hanno voluto consegnare a Raffaello una pergamena, quale segno tangibile della riconoscenza e dell’orgoglio dell’intera città per la bella impresa compiuta. Il momento, semplice ma emozionante, è stato anche l’occasione per una cordiale chiacchierata, durante la quale si è parlato dei progetti futuri del giovane talento e del percorso di crescita artistica che lo attende.” “Raffaello ha rappresentato Matera con talento e determinazione – ha dichiarato il Sindaco Nicoletti –. Siamo orgogliosi di lui e del modo in cui ha saputo emozionare non solo la nostra comunità, ma l’intero pubblico televisivo. A nome della città, l’augurio di continuare a coltivare la passione per la musica con impegno e serenità”.

Al giovane Raffaello è stato rivolto un caloroso “in bocca al lupo” per il suo futuro artistico, con l’auspicio che possa crescere sempre più come talento della musica, portando ancora una volta il nome di Matera sui palcoscenici nazionali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.