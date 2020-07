Per gli appassionati collezionisti di carri funebri d’epoca 2020 listato a lutto…per il rinvio del terzo raduno nazionale di Caorle (Venezia), inserito nella 24^ edizione della mostra scambio internazionale Auto Moto storico. Tutta colpa della pandemia da virus a corona che ha fatto saltare raduni, concerti e manifestazioni che prevedono assembramenti e concentrazioni di persone. Non a caso funerali e onoranze funebri, durante il periodo di confinamento domiciliare (usiamo l’italiano), sono stati regolamentati in maniera estremamente restrittiva.

Il mensile Auto d’Epoca di luglio -agosto , con un servizio di Sergio Puttini ha dedicato un servizio sul ”Trasporto Unico” con una serie di illustrazioni di veicoli d’epoca in livrea nera e bianca (per i bambini) dagli allestimenti barocchi o ”pomposi” come li definiscono alcuni, sino ai mezzi più recenti dai colori metallizzati e a trazione elettrica, a segnare il ‘silenzio” dell’ultimo viaggio verso il camposanto. E così veicoli Fiat, in particolare, allestiti da carrozzerie specializzate hanno fatto la storia di quel particolare tipo di trasporto. Mezzi che abbiamo visto in uso anche dalle nostre parti. Era la prima Repubblica…Una prece