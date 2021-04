Utilizzare la radio come strumento di informazione e comunicazione su tutti i temi che riguardano il sistema Confapi, ma anche come mezzo di confronto, offrendo degli spazi per raccontare quello che accade sul territorio.

Sono partite dal 21 aprile, alle ore 8.00, le trasmissioni di Radio Confapi, la nuova web radio ideata per informare e comunicare con il mondo imprenditoriale.

La programmazione di Radio Confapi, accanto a uno specifico focus economico, affronterà i temi caldi della politica con ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni e delle parti sociali. Le PMI saranno al centro dei vari format dedicati di volta in volta all’innovazione, all’Europa, ai mercati esteri, all’imprenditoria femminile. Un faro puntato sulle sfide degli imprenditori che potranno raccontare le loro storie e la loro esperienza aperte anche agli scenari del futuro. I programmi saranno intervallati da musica e dalle notizie della giornata e da altri servizi.

“Radio Confapi – spiega il Presidente di Confapi Maurizio Casasco – è un’ottima iniziativa per dare voce alle donne e agli uomini che lavorano nelle imprese e che dalla nascita della Confederazione, più di 70 anni fa, hanno fatto dell’Italia la seconda potenza manifatturiera in Europa. Una maggiore visibilità anche verso le Istituzioni, per sollevare le nostre istanze e mostrare possibili soluzioni ai problemi. Vogliamo infine trasferire esperienza e conoscenza per continuare a essere protagonisti nello sviluppo del sistema imprenditoriale del Paese e rafforzare il nostro ruolo sociale ed economico come sempre abbiamo fatto”.

Nel palinsesto della prima giornata, dopo le interviste ai ministri Di Maio (Esteri), Orlando (Lavoro), Gelmini (Affari Regionali) e Giorgetti (Mise), sarà la volta dell’intervista al professor Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema). Nel pomeriggio alle 17.05 andranno in onda i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Landini, Sbarra e Bombardieri, il campione olimpico di nuoto Paltrinieri, fino al Presidente Confapi Matera, Massimo De Salvo, alle ore 18.30.

Una testimonianza quella del Presidente De Salvo che riconosce alla CONFAPI Matera un ruolo di rilevanza nel sistema Confederale per gli oltre quarant’anni di animazione e qualificazione dell’economia ragionale e nazionale svolta dalle PMI lucane associate.

Radio Confapi si potrà ascoltare su applicazione Mobile sia per Android sia per iOS, sul sito ufficiale di Confapi, sui social Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter, ma anche sui principali aggregatori come Spreaker. Tutte le trasmissioni saranno disponibili anche in podcast per essere riascoltate in qualsiasi momento. L’app è scaricabile su Android e su Ios (Apple store e Google play).

Confapi Matera ha invitato gli imprenditori associati a segnalare best practices e storie di successo da inserire nel palinsesto della Radio. Sarà possibile anche inviare istanze su specifiche tematiche attuali.