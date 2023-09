Race for the cure. La scuola c’è e si impegna…

E a conferma di quanto abbiamo visto e sentito al villaggio della salute del parco del castello, allestito dall’associazione Susan Komen per la manifestazione ” Race for the cure”, che domenica 1 ottobre, vedrà donne , uomini, bambini cimentarsi nella corsa rosa di sensibilizzazione per la lotta ai tumori al seno, è stata la presenza di scolaresche di vari istituti medi superiori. Studentesse, accompagnate da docenti e da presidi, nella foto la preside Caterina Policaro dell’IIS ”Isabella Morra” di Matera con la presidente di Komen Basilicata Laura Tosto,, che hanno messo da parte- per un po’ – l’inseparabile e alienante telefonino, per informarsi sui temi della prevenzione, partecipare a momenti formativi o di sport. Ma è stata anche l’occasione per approcciarsi, grazie al personale medico e ai volontari di Komen, in cosa consistono le attività di prevenzione e i controlli da fare con periodicità in base alle fasce di età.



Un lavoro, quello portato avanti da Komen, davvero apprezzato e ci ha fatto piacere sentire da una ragazza impegnata a fare sport che sarebbe bello organizzare una giornata di questo tipo- al Parco del Castello- una volta al mese. Tutto ha un costo. Ma mai dire mai quando la prevenzione si tinge di rosa e se i giovani, in particolare, danno una mano e contribuiscono con entusiasmo. A cominciare da domani…Domenica 1 ottobre si terrà una corsa amatoriale di 5 chilometri e una passeggiata di due chilometri, lungo le principali via del Centro. Anche quest’anno , ricordiamo, si tiene il concorso vetrine in rosa, con il coinvolgimento di associazioni di categoria e partners. Nel corso della manifestazione proseguirà la raccolta fondi a sostegno di associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno, del nostro Paese, e per contribuire alle attività della Carovana della Prevenzione, rivolte alle doone in condizione di fragilità sociale. Dal 2000 a oggi l’Associazione ha investito 26 milioni di euro in oltre 1500 progetti per la salute delle donne e premi per 277 giovani ricercatori 65 progetti pluriennali di sostegno a quante colpite da tumore al senso e a progetti di 307 associazioni italiani di volontariato