Riceviamo e pubblichiamo un racconto breve scritto da Mariangela Tantone.

Il racconto nasce da una riflessione post elettorale, momento in cui si fa la conta tra vincitori e vinti, tra numeri ad una cifra e quelli a due ma soprattutto tra numeri che inglobano storia e valori e quelli che sono semplicemente sterili cifre.

BREVE RACCONTO POST ELETTORALE

Si avvicinò a suo nonno che era intento a leggere numeri e graduatorie, classifiche e risultati.

“Nonno, cosa leggi?”

“Leggo numeri. Quante parole leggiamo in una vita? E se invece, per una volta, fossero i numeri a parlare, se fossero i numeri ad essere più esaustivi delle parole? E se fossero i numeri a raccontarci una storia?”

“E quale storia, nonno?”

“Una storia di onestà e di trasparenza, di stima e di passione. Piccolo mio, non tutte le cose in natura sopravvivono per la loro forza. Guarda la cuscuta e poi guarda l’ulivo. La prima, senza clorofilla, senza un’anima pulsante al suo interno, che le dia valore, diventando adulta, avvolge in spire le altre piante. Toglie tanto e non porta nulla. La cuscuta cresce per inerzia e, paradossalmente, si moltiplica per l’incuria di chi non guarda che alla superficie delle cose, tralasciando la pianta colpita che, stretta nella morsa delle spire, si accascia e muore, privata come’è della sua linfa vitale. Il secondo, fortissimo e tenace, vive una vita avventurosa: cresce su meravigliose colline mediterranee, non teme il vento, non teme nulla. I suoi rami e il suo tronco sono nodosi perché custodiscono la saggezza e la fatica, perché conoscono il valore del sacrificio e il suo costante ricordo. L’ulivo palpita grazie all’amore della terra che l’ha generato. Porta frutto, quando l’annata è ottima; non ne porta quando la natura non gli ha voluto abbastanza bene. Ma resta lì, solido e fiero. Continua a vivere accompagnato dalla fiducia e dal calore della terra. Non ha bisogno di avvinghiarsi ad altri rami, ad altri alberi. Vive di linfa propria, perché essa è di per sé stessa luce e tenacia”.

“Però, nonno, la cuscuta esiste e sembra continuare, incurante di tutto, ad infestare altre piante”.

“Sì, questo accade quando il contadino non se ne cura, quando lascia che tutto sia, quando pensa che, in qualche modo, tutto va come è sempre andato. E intanto le spire uccidono altre piante. Ti dico una cosa, nipote mio, di cui tu possa ricordarti sempre. Ci sono tanti tipi di cuscuta che avvolgono le cose in spire soffocanti, che godono nel vedere tutto sopraffatto dalla mediocrità, che ricorrono allo stratagemma per succhiare quanta più linfa possibile. Però ci sono anche gli ulivi tenaci. Sono quelli cresciuti con la stima e la fiducia, che conoscono il valore della fatica, che non hanno bisogno di sottrarla agli altri perché hanno la loro linfa che anima la quotidianità e la infiamma di passione. Perché essa stessa si alimenta di cultura, onestà, umiltà, sorrisi e rispetto. Cerca di essere ulivo, sempre!”

A chi, ha agito come un ulivo e continuerà a farlo, nonostante tutto e nonostante tutti!.