La PRO LOCO della Città di Matera e l’associazione culturale SassieMurgia aderiscono alla raccolta fondi #sfidAutismo20 promossa da Fondazione autismo (http://www.fondazione-autismo.it/sfidautismo20/) per finanziare progetti di ricerca necessari a scoprire le cause organiche dell’autismo e i rimedi efficaci per le persone con Autismo. Il finanziamento della ricerca è una condizione indispensabile per individuare terapie e interventi psico educativi che migliorino la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro famigliari.

In tempi di Coronavirus donare è ancora più importante. In molti casi, infatti, l’isolamento forzato ed il senso di solitudine aggravano situazioni già normalmente complesse, incidendo pesantemente sulla regolarità dei trattamenti riabilitativi fondamentali per la qualità di vita dei bimbi autistici e, di riflesso, delle loro famiglie.

Fino al 12 Aprile si potrà donare:

– 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali

– 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile

– 5 o 10 euro quella per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali

Prima e dopo il 12 Aprile si potrà donare una somma qualsiasi mediante bonifico bancario intestato alla Pro Loco della città di Matera tra storia cultura e tradizioni Iban: IT48 I085 9716 1000 0012 0008 940

La Pro loco darà periodicamente conto dell’ ammontare delle donazioni effettuate a mezzo bonifico e provvederà a girarle alla Fondazione a fine campagna.

Per eventuali info aggiuntive:

Luca Petruzzellis – tel. 320 4429909

Vice presidente Pro Loco di Matera https://www.prolocomatera2019.it/

Presidente associazione culturale SassieMurgia http://www.sassiemurgia.com/turismo-per-tutti-un-progetto-in-divenire/