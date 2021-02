” Non state lì a guardare, venite qui a lottare”. Uno slogan che ha mezzo secolo buono, ma che è valido per svegliare quanti nella ex capitale del divano continuano a restare assopiti nel dormiveglia (preoccupato, questa volta) che la crisi post Matera 2019 e da virus a corona passino con un segno della Provvidenza, nel silenzio della mediocrità politica a vari livelli o che un governo tecnico affidato a un banchiere risolva la situazione. Da qui la lodevole iniziativa di Cgil, Cisl e Uil di Matera, e di altre 30 associazioni, di riprendere il toro per le corna e di scendere in piazza per andare verso una nuova ”Marcia per la cultura e il lavoro”. E per attivare -come è scritto nella locandina-un processo democratico di partecipazione e condivisione di cittadini ed associazioni culturali e del lavoro, agli obiettivi di salvaguardai e valorizzazione culturali del patrimonio storico-naturalistico-ambientale del territorio”.





E così con l’obiettivo di rilanciare l’economia locale, in declino con le limitazioni dell’epidemia da coronavirus,riprendendo i contenuti, sfide e potenzialità di Matera ”capitale europea della cultura 2019 le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, insieme ad atre 30 realtà associative, hanno organizzato per sabato 13 febbraio a Matera la marcia per la cultura e il lavoro ” R-Esistenza Resiliente”. Il programma della manifestazione, illustrato dai segretari Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Amatulli (Cisl) e Bruno Di Cuia (Uil), prevede il concentramento – alle 9.00 in piazza San Pietro Caveoso nei rioni Sassi, e un percorso lungo via Bruno Buozzi, via Ridola, via del Corso e piazza Vittorio Veneto. La marcia -hanno spiegato i promotori- segue a quella del marzo 2018, che chiedeva nel percorso di avvicinamento a Matera 2019, si sostituissero alla prevalente produzione e consumo di eventi azioni finalizzate alla realizzazione di infrastrutture culturali stabili e condivise in grado di creare concrete prospettive di sviluppo e di lavoro ai cittadini del territorio materano. Alla luce- hanno precisato- della emergenza covid e del rischio di insediamento di siti per rifiuti nucleari è opportuno riprendere quella iniziativa, per disegnare una nuova strategia di tutela e valorizzazione che fermi il declino”. Tra le iniziative proposte, accanto alla ripresa dei cantieri per infrastrutture, anche il progetto di Museo Demoetnoantropologico affinchè diventi centro di documentazione, ricerca e animazione culturale della città. E ora passaparola. Non state lì a guardare…



Le associazioni partecipanti

Alleanza Cooperative, Amici Biblioteca ”T.Stigliani”, Anpi Basilicata, Anpi Matera, ARTeria, Associazione Casalnuovo Rinasce, Associazione Adriano Olivetti Matera, Associazione B&B, Associazione Nino Perrone, Associazione sportiva Ecos, Centro Carlo Levi, Circolo Legambiente Matera, Comitato Acqua Pubblica, Comitato Ferrovia nazionale Matera, Comitato Sassi, Confapi, Cna, Confcommercio, Cna, Energheia, Inu, Italia Nostra Matera, Radio Regio di Altamura, Società filosofica italiana, Teatro Sassi, Uisp Basilicata, Associazione Matera cammina, Ospitalità turistica extralberghiera(OTE), presidio Libera Metaponto.