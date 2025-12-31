R-esiste… e augura Buon 2026 il Museo del Comunismo e della Resistenza

Lo hanno visitato in tanti, provenienti dall’Italia e dall’Estero, e ne hanno un buon ricordo per quanto visto, letto e ascoltato durante una visita che invita al confronto, ad approfondire a impegnarsi per la pace, la libertà, i diritti di popoli che vivono sopraffazione, la cappa delle dittature e i timori fondati per le democrazie che rischiano una deriva autoritarie. Il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera è anche questo, per quanto raccontato in un percorso intenso fatto di documenti, cimeli, bandiere e per le tante figure che hanno dato la vita per ideali e per la libertà. Famiglie, studiosi, compagni di ieri e di oggi, giovani, rappresentanti di associazioni hanno lasciato pensieri e un ”arrivederci” alla prossima visita con un passaparola anche per il 2026. E dal direttore Francesco Calculli e dallo staff del Museo, come riportato nella locandina augurale ricca di storia, viene l’augurio per l’anno che verrà e un ringraziamento per quanti hanno contribuito a farlo R-esistere. ” Una raccolta- come scrive in una recensione Elisabetta- che racconta una storia che non puo’ essere dimenticata”. Ed è un invito che sintetizza l’offerta e i valori del Museo, attraverso un anno di foto che ricordano, mese dopo mese, gli incontri dei visitatori . Buon 2026 di pace, libertà e di iniziative che il Museo organizzerà nei mesi a venire.Hasta siempre!







Quest’anno di orribile guerra israeliana e Genocidio a Gaza è giunto ormai al termine (finalmente) e tutti quanti carichi di esperienze e ricordi, siamo pronti con tanti buoni propositi per l’anno nuovo! Come Museo ci impegneremo in progetti ed eventi sempre nuovi, con la forza silenziosa di ciò che resiste e cresce. Guardiamo al 2026 con il desiderio di continuare a essere un luogo di scoperte e confronti, costruendo legami con il territorio e intrecciando storie e idee con chi ha scelto di attraversare questi spazi in cui il tempo della cultura si mescola al tempo della vita. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il pubblico in presenza e virtuale, che ha contribuito a far R-esistere il Museo, con una selezione delle foto più belle di questo 2025 che raccontano i sorrisi , l’emozione e la felicità dei visitatori. A chi ci segue e a chi verrà, auguriamo un nuovo anno di pace, di accogliere domande, visioni e possibilità. Comincia un anno alla grande, vi aspettiamo in Museo!



29/12/2025. Abbiamo deciso di fare la foto con le ultime due visitatrici del Museo nel 2025, le sorelle Diana e Eleonora da Terlizzi, volutamente e simbolicamente vicino il quadro Guernica di Picasso perché non è solo un dipinto, ma un vero urlo visivo, un monumento alla sofferenza umana e una denuncia senza tempo della brutalità della guerra di deliberato e sistematico sterminio diretta contro la popolazione civile. Durante la guerra civile spagnola, il 26 aprile 1937, l’aviazione tedesca e italiana, alleata del generale Francisco Franco, bombardò la piccola città basca di Guernica , lasciando dietro di sé un panorama di rovine e disperazione e causando la morte di centinaia di civili. Una strategia criminale ben collaudata nella storia del ‘900, che oggi si ripete con la stessa brutale efficacia ad opera di Israele contro la popolazione palestinese di Gaza.

