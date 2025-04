Quonn sep bell u’ cazzmorr…

…Quanto è buono il cazzomarro, tradotto liberamente dal dialetto materano. Non confondetelo con gli involtini, altra dimensione, composizione e lavorazione, ma il cazzomarro una specialità materana e pugliese che a Pasqua ma anche in altri periodi dell’anno delizia le tavole della tradizione. E allora, come ha fatto Elettra Montemurro, che ai sapori di una volta ci tiene eccome, con la collaborazione del marito Aldo e la soddisfazione dei fortunati commensali, non resta che dare un’occhiata in cucina. Il cazzomarro, che una libera interpretazione lega alla parola marro composto da carne ”cazzata”, schiacciata, è un capolavoro di ingredienti, sapori e modalità di cottura. Elettra, con il grembiule davanti, e le mani pronte ad assemblare…ha una sua ricetta per avvolgere nella ”rete” (zeppa in dialetto e omento in italiano) dell’intestino di agnello quello che ci elenca e prepara. Cosa occorre? Ecco gli ingredienti:

Coratella di agnello (fegato, cuore, polmoni, reni),

Rete (zeppa, in dialetto)

Budella ( u’ ndrem in dialetto) che occorre lavare e scaricare da residui interni, facendo scorrere acqua e aceto bianco all’interno internamente

Parmigiano (o chi lo preferisce, pecorino)

Scamorza, salame buono,

Sale, pepe

Prezzemolo

*Un filo di olio di oliva.

Elettra non usa l’aglio (in famiglia non piace) ma ci dice che ci vorrebbe

E poi. Vai con la preparazione come da documentazione fotografica e tanta pazienza e un ”briciolo” d’amore per giungere ad avolgere nella rete e poi nelle budella il ”preparato” e approntare un ”cazzomarro” da favola. Come cucinarlo? Allo spiedo con una fiamma scoppiettante o in tortiera con contorno di patate e lampascioni. E qui una spolverata di rosmarino sulle patate ci sta. Dimenticato altro. Il pane di Matera e vino rosso. A tavola e Buona Pasqua da Elettra…



LE FASI DELLA PREPARAZIONE